Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Melitó CasalsAfurany AlbanyàFires i Festes de la Santa CreuFalsificacions la Jonquera i el Portús
instagramlinkedin

Brot en un hospital

Què és la sarna noruega que està afectant més de 30 persones a Galícia? Té cura?

La sarna noruega és una malaltia parasitària de la pell que es produeix per la penetració a la pell d’un tipus d’àcars, el Sarcoptes scabiei, i que es contagia a través del contacte físic. “Aquest diminut paràsit excava galeries a l’epidermis, hi diposita ous al llarg del seu recorregut i provoca una reacció al·lèrgica que es manifesta com una picor intensa”, explica la clínica dermatològica Dermik al seu web.

Símptomes i contagi

Aquesta picor, que sovint s’intensifica a la nit, és “un dels símptomes més comuns de la sarna en humans”, i sol aparèixer un mes després del contagi. No acostuma a ser greu per a les persones que la pateixen i “es curen gairebé tots els casos, un 95%”, tranquil·litza la Societat Espanyola de Medicina Interna. Només suposa un problema per a persones amb el sistema immunitari deprimit, com passa en pacients amb sida o immunodeprimits per medicació. L’àcar sol localitzar-se a la cara anterior dels canells, el plec del colze i els espais entre els dits.

En contagiar-se per contacte físic, solen produir-se “petites epidèmies dins d’una mateixa família, i en residències de gent gran o estudiants, ja que l’àcar es transmet pel contacte directe amb una persona infectada”. Per això, els dos brots actius ara a Galícia són en un hospital i en una residència.

El paràsit depèn de l’hoste per viure i fora de la pell només pot sobreviure dos o tres dies. Per això, l’estudi del doctor Díaz-Maroto Muñoz recull que el contagi sol requerir un contacte “molt estret”, com ara “compartir llit, donar-se la mà durant molt de temps o contacte sexual”. També és possible, tot i que menys freqüent, el contacte amb llençols o roba.

Tractaments

  • Antihistamínics orals: la picor pot tardar setmanes a desaparèixer després d’eliminar el paràsit
  • Corticoides: en crema, per reduir la reacció al·lèrgica
  • Permetrina: principal tractament en crema o loció per eliminar el paràsit
  • Sofre amb vaselina: opció més segura en embarassades, nounats i infants
  • Benzoat de benzil: loció que s’aplica a la nit
  • Ivermectina: medicament oral en comprimits; opció habitual en pacients amb sida amb sarna noruega
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents