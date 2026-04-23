Salut visual
La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
Hi ha 19.000 òptics-optometristes en actiu per a prop de 10.000 establiments, quan en caldrien entre 20.000 i 23.000 professionals
Més del 61% de la població utilitza ulleres o lents de contacte, una xifra en augment progressiu per l’envelliment de la població i el desenvolupament de problemes infantils com la miopia, apunten els òptics
Nieves Salinas
Espanya s’enfronta “a un risc creixent: no comptar amb prou òptics per garantir l’accés a la salut visual en els pròxims anys”. Ho adverteix la Federació Espanyola d’Associacions del Sector Òptic (FEDAO) en un estudi elaborat juntament amb la consultora Deloitte sobre el futur del sector el 2030. El missatge és clar, assenyalen: “el dèficit estructural de professionals podria posar en risc un servei sanitari bàsic si no s’actua amb urgència”.
Segons les dades de l’informe, actualment Espanya disposa d’uns 19.000 òptics-optometristes en actiu per a prop de 10.000 establiments, quan en caldrien entre 20.000 i 23.000 professionals “per assegurar una cobertura adequada del servei”, tenint en compte els horaris d’obertura, el nombre d’establiments i l’obligació legal de la presencialitat d’un òptic-optometrista col·legiat com a exercint durant tot l’horari d’obertura de la botiga. És a dir, el sistema ja opera amb un dèficit estructural, indica FEDAO.
Els ‘boomers’
“El problema ja és urgent, però s’agreujarà de manera significativa en el futur pròxim”, assenyala la Federació. Fan referència a l’envelliment del col·lectiu i a la jubilació dels ‘boomers’ en els pròxims anys, i indiquen que el 2036 serà l’any en què les sortides del segment més jove d’aquesta generació superaran les noves incorporacions, generant una bretxa creixent de professionals.
Aquesta situació, afegeix FEDAO, “xoca amb la realitat de la demanda”: a Espanya, més del 61% de la població utilitza ulleres o lents de contacte, una xifra en augment progressiu per l’envelliment de la població i el desenvolupament de problemes infantils com la miopia, que ja afecta més del 62% dels universitaris a Espanya. “Aquest desajust entre oferta i demanda situa el sector davant d’un risc clar: no poder absorbir les necessitats futures d’atenció visual”, afegeixen.
Impacte sanitari i social
FEDAO subratlla que aquesta situació ha deixat de ser “un repte intern del sector” per convertir-se en un problema estructural amb impacte sanitari i social. “Es tracta d’un repte d’Estat, ja que les òptiques funcionen avui com una xarxa sanitària de proximitat, assumint gran part de les revisions visuals, la detecció precoç de problemes com les cataractes o el seguiment de deficiències visuals, complementant així el Sistema Nacional de Salut i alleujant les llargues llistes d’espera”, indica.
“Si no hi ha prou professionals, no hi haurà capacitat per atendre els ciutadans. I això implica comprometre un dret bàsic com és una bona visió”, assenyalen des de la Federació. L’entitat afegeix que “com passa sovint a Espanya, el problema no és homogeni, sinó que té un alt component geogràfic”.
FEDAO demana facilitar l’arribada de contingents de tercers països per limitar l’impacte del problema real de manca d’òptics actual.
L’estudi identifica diferències importants entre comunitats autònomes, amb ràtios de professionals per població per sota dels nivells necessaris en gran part del territori, especialment en aquelles amb una població més envellida. Aquesta situació acaba derivant “en desigualtats en l’accés a la salut visual”.
Davant aquest escenari, FEDAO insta les administracions a abordar la manca d’òptics com una prioritat estratègica d’Estat i a impulsar “mesures estructurals urgents”. Enumera algunes com fomentar l’atracció de talent cap a la professió; reforçar el reconeixement del paper sanitari de les òptiques dins del sistema de salut o facilitar l’arribada de professionals de tercers països per limitar l’impacte del problema actual de manca d’òptics. “El risc és evident: si no s’actua ara, Espanya pot no ser capaç de garantir un servei bàsic de salut visual a totes les seves comunitats autònomes en els pròxims anys”, conclou FEDAO.
