Sanitat
El SEM desplega el nou model a les comarques gironines amb 224 ambulàncies noves, 81 més de les que hi havia fins ara
Els professionals comptaran amb ecògrafs i dispositius d'analítica de sang en sec per millorar l'orientació diagnòstica
Marina López
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) desplega aquesta mitjanit el nou model assistencial i de transport sanitari a la regió sanitària de Girona que renova i amplia completament la flota d'ambulàncies. Amb el nou concurs, les comarques gironines tindran 224 ambulàncies noves, 81 més de les que hi havia fins ara. El gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha remarcat que aquest increment millora la cobertura territorial i que han utilitzat criteris tècnics i d'anàlisi per fer una "gestió dinàmica" de les ambulàncies, per garantir l'eficàcia a l'hora d'arribar a les urgències. Les ambulàncies incorporen tecnologia com ecògrafs i dispositius d'analítica de sang per facilitar l'orientació diagnòstica "al lloc dels fets".
El SEM engega a partir de la mitjanit el desplegament del nou concurs del transport sanitari a la regió sanitària de Girona. El nou model sanitari 2025-2030 suposa una inversió global de més de 1.970 milions d'euros a Catalunya, dels quals 278 milions són a la part de les comarques gironines i l'alt Maresme.
Una de les principals novetats del nou concurs és la renovació i ampliació de tota la flota d'ambulàncies. A la demarcació, en despleguen 224, un 54% més de les que hi havia fins ara. El cap territorial del SEM a Girona, Jordi Jiménez, ha subratllat que això no suposa només una millora en l'equipament, sinó que permet millorar la cobertura territorial del servei allà on, amb l'anàlisi de les dades dels serveis dels darrers deu anys, han detectat que més fan falta.
En el cas de la demarcació, hi ha dues característiques que han tingut en compte a l'hora de dissenyar la cobertura territorial: la dispersió poblacional en comarques com el Ripollès i la Garrotxa i l'increment de població, sobretot a l'estiu, a la zona de la costa. Hi ha més ambulàncies i això ha permès, per exemple, consolidar unitats en alguns punts del litoral on fins ara només reforçaven durant el període estival.
Segons han informat aquest dimarts durant la presentació del nou model, han consolidat i ampliat recursos en àrees de més activitat com Girona, Salt , Blanes o Figueres, així com en punts clau per a la cobertura territorial com Cassà de la Selva, Santa Coloma de Farners o Hostalric.
Aquesta darrera decisió, de traslladar l'ambulància a Hostalric, ha generat incertesa a l'Ajuntament de Breda, que va aprovar una moció "contra la pèrdua de la presència d'ambulància al municipi". El gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha afirmat que entén "la preocupació" tant de la població com de l'Ajuntament, però ha recordat que "les ambulàncies no pertanyen a cap municipi en concret": "El que sí que fem és situar-les al lloc on poden donar una cobertura en un temps menor i Breda continua tenint un servei d'emergències mèdiques adequat en tot moment".
"El fet de moure aquesta ambulància és perquè les dades dels darrers deu anys ens diuen que serà molt més eficient si la situem a Hostalric", ha assenyalat. A més, el SEM remarca que treballen en una gestió dinàmica dels recursos. Això vol dir que, per exemple, en el cas de simultaneïtat d'emergències, podran moure les ambulàncies que hi ha inicialment ubicades en altres punts per garantir la cobertura territorial i evitar "buits" quan diverses unitats estan treballant alhora.
El nou model es basa en una planificació amb criteris tècnics i científics que ha treballat el SEM amb les dades d'actuacions des del 2016 juntament amb dades demogràfiques i orogràfiques que han bolcat a la nova eina que ha creat juntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El resultat és un mapa interactiu i dinàmic que ajuda a prendre decisions a l'hora de situar estratègicament els recursos.
L'augment més important d'ambulàncies a la regió sanitària de Girona serà a transport sanitari no urgent, que passa de 80 a 152 ambulàncies. A aquest augment, s'hi sumen sis unitats de nova creació que seran "polivalents" i donaran suport tant al transport sanitari urgent com no urgent.
Situacions extraordinàries
El nou concurs incrementa en més de 68.000 les hores contractades de servei a les comarques gironines, especialment les d'ambulància avançada que augmenta en 25.704 hores. També hi ha una bossa de 12.360 hores més per donar resposta a situacions extraordinàries.
Una altra de les novetats principals és la incorporació de tecnologia sanitària avançada a les ambulàncies per millorar l'atenció i l'orientació diagnòstica "al lloc dels fets". Les noves ambulàncies de transport sanitari urgent tenen ecògrafs i un sistema d'analítica de sang amb resultat immediat. Segons ha concretat Jiménez, això permet, per exemple, confirmar una sospita d'una hemorràgia interna o afinar el tractament en patologies cardiorespiratòries.
Els professionals també duran detectors de monòxid de carboni i les ambulàncies tindran lliteres de sobrepès o nous sistemes de retenció infantil. Les ambulàncies de transport sanitari no urgent -que sobretot fan trasllat de pacients a rebre tractament- també incorporen una motxilla per poder atendre urgències.
El nou concurs incorpora tres noves tipologies d'ambulàncies: les unitats de suport logístic sanitari que dona suport tant a ambulàncies de transport sanitari urgent com no urgent; les polivalents que dona suport a les urgents en serveis a pacients de baixa complexitat i farà l'assistència i trasllat de persones de més de 170 quilos i les ambulàncies llançadora, 100% elèctriques per traslladar pacients del servei no urgent.
Són ambulàncies noves i també tenen una nova imatge. El SEM atén, de mitjana, 7.600 alertes diàries a tota Catalunya. El nou model s'anirà desplegant progressivament arreu del país, i està previst que culmini el 25 de juny al Barcelonès nord.
