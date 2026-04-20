SALUT PÚBLICA
Sanitat amplia la "prova del taló", el cribratge de càncer de còlon i l'accés a la fecundació "in vitro" en fallada ovàrica prematura
La "prova del taló" incorpora un total de 21 patologies, en afegir, entre d'altres, l'acidèmia propiònica o la deficiència primària de carnitina
En càncer colorectal, el cribratge poblacional s'amplia i fixa com a població diana homes i dones de 50 a 74 anys
Europa Press
El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dilluns al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la modificació de diverses normatives reforçant la vigilància en salut pública, actualitzant la cartera comuna del Sistema Nacional de Salut, i ampliant, entre altres activitats assistencials de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació, la "prova del taló", que passa a 21 malalties; el cribratge poblacional de càncer colorectal fins als 74 anys; i l'edat d'accés a la fecundació "in vitro" (FIV) amb òvuls donats en casos de fallada ovàrica prematura.
L'Ordre SND/356/2026, que modifica els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006 i l'Ordre SND/606/2024, que entrarà en vigor aquest dimarts, actualitza a més l'annex de salut pública per desplegar la Xarxa Estatal de Vigilància en Salut Pública, reforça els sistemes d'alerta precoç i la participació de l'Atenció Primària i especialitzada en la notificació de riscos dins de la cartera de serveis comuns de salut pública, i modifica la composició del Comitè Assessor per a la Cartera Comuna de Serveis en l'Àrea de Genètica, incorporant dues vocalies en representació de federacions o agrupacions d'associacions de pacients.
Finalment, redefineix la rehabilitació de pacients amb dèficit funcional per orientar-la a mantenir la màxima autonomia i la qualitat de vida, en coherència amb la Llei 3/2024 sobre ELA i altres malalties d'alta complexitat; incorpora un nou programa poblacional de cribratge prenatal de preeclàmpsia en dones embarassades, i obliga a desenvolupar sistemes d'informació i avaluació estatal dels programes de cribratge neonatal i prenatal, amb informes anuals publicats per Sanitat.
Nous cribratges
A l'ordre SND/356/2026, de 13 d'abril, es modifiquen en profunditat els programes de cribratge prenatal, neonatal i de càncer del Sistema Nacional de Salut, començant per la "prova del taló", que passa a denominar-se oficialment Programa de cribratge neonatal de malalties congènites en prova del taló i incorpora un total de 21 patologies, en afegir, entre d'altres, l'acidèmia propiònica, la deficiència primària de carnitina, la deficiència d'acil-CoA deshidrogenasa de cadena molt llarga, diverses formes d'acidèmia metilmalònica, l'acidèmia isovalèrica, la immunodeficiència combinada greu, l'atròfia muscular espinal, l'acidúria 3-hidroxi-3-metilglutàrica i l'adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X.
Càncer de còlon
En càncer colorectal, el cribratge poblacional s'amplia i fixa com a població diana homes i dones de 50 a 74 anys, mitjançant test de sang oculta en femta cada dos anys, en línia amb les recomanacions europees sobre detecció precoç. L'ordre preveu un calendari progressiu d'implantació (horitzons de 5 i 10 anys perquè totes les CCAA hagin ampliat el programa i assoleixin cobertura gairebé total en 70-74).
Com a novetat, s'incorpora un programa poblacional de cribratge de preeclàmpsia en dones embarassades mitjançant un test combinat en el primer trimestre
En l'àmbit prenatal, l'ordre concreta com a programes poblacionals de la cartera bàsica el cribratge d'anomalies cromosòmiques mitjançant test combinat del primer trimestre i, en segona línia, ADN fetal lliure en sang materna; a més, s'ha d'oferir el cribratge d'infeccions com sífilis, VIH, hepatitis B i estreptococ del grup B per a totes les gestants, a més d'hepatitis C, virus Zika, Chagas, rubèola o varicel·la.
I, com a novetat, incorpora un programa poblacional de cribratge de preeclàmpsia en dones embarassades mitjançant un test combinat en el primer trimestre (marcadors bioquímics, Doppler d'artèries uterines i tensió arterial mitjana), obligant les administracions a valorar el risc individual, establir protocols de seguiment i posar en marxa sistemes d'informació i avaluació amb informes tècnics anuals d'aquests programes de cribratge. En aquest cas dona un termini de dos anys d'adaptació des de la seva entrada en vigor.
FIV i rehabilitació
En reproducció assistida, l'annex III del RD 1030/2006, del 15 de setembre, l'ordre elimina la restricció específica que impedia accedir a la fecundació "in vitro" amb òvuls donats a les dones amb fallada ovàrica clínica prematura a partir dels 36 anys, cosa que generava una inequitat respecte d'altres supòsits; a partir d'ara, en aquests casos s'aplicarà el mateix criteri general que a la resta d'indicacions de FIV amb donació d'ovòcits, de manera que l'edat de la dona o de la persona transsexual amb capacitat de gestar haurà de ser inferior a 40 anys en el moment d'indicació del tractament.
En rehabilitació, la norma adapta la cartera de serveis a les modificacions introduïdes per la Llei 3/2024, de 30 d'octubre, en consonància amb el RD 1030/2006, del 15 de setembre, aclarint que la rehabilitació en pacients amb dèficit funcional ha d'orientar-se a facilitar, mantenir o retornar el grau més alt possible de capacitat funcional i independència, amb l'objectiu de preservar la màxima autonomia, millorar la qualitat de vida i afavorir la reintegració en el seu entorn habitual, en coherència amb el que preveu per a persones amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i altres malalties d'alta complexitat.
A més, entre altres aspectes, s'inclou la rehabilitació de les afeccions del sistema musculoesquelètic, del sistema nerviós, del sistema cardiovascular i del sistema respiratori, a través de fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia vinculades directament a un procés patològic que estigui sent tractat al Sistema Nacional de Salut, així com mitjançant mètodes tècnics.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat