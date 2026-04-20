Prrx1, així és el gen que determina si les cèl·lules de càncer de mama formen metàstasi o romanen "adormides"
Un estudi de l'Institut de Neurociències (CSIC-UMH) identifica el gen Prrx1 com a regulador del potencial metastàtic en un càncer d'enorme incidència
La troballa, assenyalen els investigadors, ajuda a explicar "una paradoxa observada en molts tumors: les cèl·lules molt invasives no sempre generen metàstasi, i les més proliferatives tampoc no solen disseminar-se"
Nieves Salinas
Identificar quines cèl·lules d'un tumor acabaran formant metàstasi és un dels grans reptes en oncologia. Un estudi de l'Institut de Neurociències (IN), centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), revela que aquestes cèl·lules poden identificar-se ja al tumor primari. A partir d'un model de ratolí i dades de pacients, el treball, publicat a Nature Communications, mostra una població de cèl·lules a la vora invasiva del tumor capaç d'envair i dividir-se o d'entrar en letargia. El gen Prrx1 és l'encarregat de regular aquest equilibri, que determina la formació de nous focus tumorals en altres òrgans, les temudes metàstasis, explica el CSIC.
L'estudi, desenvolupat pel laboratori de Plasticitat Cel·lular en Desenvolupament i Malaltia, dirigit per Ángela Nieto, demostra que la capacitat metastàtica "no sorgeix per atzar ni depèn únicament del microambient de l'òrgan de destí". Al contrari, ja està determinada en un conjunt de cèl·lules presents en el tumor que origina el càncer. Aquestes cèl·lules adopten un estat altament metastàtic coordinat per un factor clau: el gen Prrx1.
"Autèntic regulador"
Segons explica Raúl Jiménez Castaño, primer autor de l'estudi, el gen Prrx1 actua com "un autèntic regulador mestre" del comportament tumoral: "Recentment, vam descobrir que Prrx1 era crucial per a la disseminació del càncer i, gràcies a aquest treball, ara sabem que no només activa els programes que permeten a les cèl·lules desprendre's del tumor primari, sinó que també controla la seva capacitat de dividir-se i formar metàstasi o, al contrari, entrar en un estat de letargia que pot durar anys".
El "més cridaner", afegeix Nieto, és que la quantitat de Prrx1 determina l'efecte sobre les cèl·lules canceroses. "Aquesta troballa ajuda a explicar una paradoxa observada en molts tumors: les cèl·lules molt invasives no sempre generen metàstasi, i les més proliferatives tampoc no solen disseminar-se", aprofundeix.
"Sense Prrx1, les cèl·lules no es disseminen; amb nivells molt alts, es disseminen massivament, però perden la capacitat d'arrelar i créixer en altres òrgans. Només quan presenten nivells intermedis assoleixen un equilibri òptim entre mobilitat i creixement", explica l'experta. En aquestes condicions, les cèl·lules combinen invasió i divisió cel·lular, cosa que les converteix en "les més perilloses des del punt de vista clínic".
Pronòstic precís
Per arribar a aquestes conclusions, l'equip va combinar models genètics en ratolí, anàlisi de cèl·lula única, estudis de cromatina i tècniques de transcriptòmica espacial que permeten observar l'organització i el comportament de les cèl·lules directament en el teixit tumoral. El processament i anàlisi de les dades generades a partir de milers de cèl·lules va estar liderat per l'investigador Nitin Narwade, expert en bioinformàtica de l'equip de Nieto.
A més, en col·laboració amb la catedràtica Gema Moreno Bueno, de la Universitat Autònoma de Madrid i la Fundació MD Anderson Cancer Center España, els investigadors van analitzar mostres de pacients amb càncer de mama i van detectar patrons similars d'expressió de Prrx1, cosa que suggereix que el mecanisme descrit podria tenir una rellevància directa en la classificació i el pronòstic clínic.
Els resultats, conclouen els investigadors, aporten "una nova perspectiva" sobre l'origen del potencial metastàtic i obren la porta al desenvolupament d'estratègies destinades a impedir que les cèl·lules tumorals assoleixin aquest estat particularment perillós. Així mateix, proporcionen un marc per millorar la classificació de pacients mitjançant la identificació de marcadors capaços de predir el risc de metàstasi.
