Alta mèdica
El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat
El petit, que està bé, haurà d'acudir a l'hospital periòdicament per a visites de seguiment i control
Beatriz Pérez
El nadó presumptament maltractat físicament i sexualment pels seus pares ha sortit aquest dimecres de l'Hospital Vall d'Hebron, on portava ingressat gairebé un mes, després de rebre l'alta mèdica, segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. El menor va ingressar a l'hospital el 16 de març, derivat de l'Hospital de Sant Pau, que li va detectar una fractura de fèmur, i després d'una estada a l'UCI va passar a planta la primera setmana d'abril. Avui li han donat finalment l'alta i el nen se n'ha anat amb una família d'acollida, després que la Generalitat, per ordre d'un jutge, assumís la custòdia del petit després de retirar-la als seus progenitors, actualment en presó preventiva. Ell és treballador d'una fàbrica i ella, infermera de Traumatologia de Vall d'Hebron. El nadó es troba bé i, a partir d'ara, haurà de tornar a l'hospital periòdicament per fer visites de seguiment i control.
Precisament, els seus pares, R. R. i N. F., van abandonar dilluns durant unes hores la presó, on romanen des del passat 20 de març per ordre judicial, per comparèixer davant el jutge del Tribunal d'Instància de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia, i ser presents en la declaració de la dona de parla anglesa que va explicar al personal sanitari de l'Hospital de Vall d'Hebron que el progenitor investigat tapava la boca del nen quan plorava i sacsejava el llit de manera "brutal", segons les fonts consultades per aquest diari. Els pares estan acusats de presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual amb penetració.
El fet que la mare del nadó sigui infermera, que aquest nen fos buscat i desitjat —va ser concebut per fecundació in vitro—, com expliquen fonts d'aquest diari, i que el petit visités fins a tres hospitals i un CAP les dues setmanes prèvies que s'activés el protocol de violència infantil fan d'aquest un cas inquietant tant per als investigadors com per a l'entorn dels pares. Cap pediatre ni cap infermera dels hospitals del Mar, Sant Joan de Déu, el CAP Roger de Flor i Sant Pau —els centres on va estar abans que s'activés el protocol— van veure, d'entrada, signes d'un possible maltractament, malgrat que el nen presentava hematomes en una cama i a la zona genital. En una segona visita a Sant Pau sí que van observar la fractura i, davant la sospita de maltractament, van derivar el nadó a Vall d'Hebron, hospital referent en violència infantil.
Els fets
El nen, que va néixer el passat 3 de febrer, va arribar a Vall d'Hebron el passat 16 de març. Ho va fer després d'un recorregut assistencial insòlit: entre l'1 i el 16 de març, la mare va portar el nen a l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu, el CAP Roger de Flor i Sant Pau. Ho va fer per diferents problemes: tos i vòmits, febrícula i plors. Els pediatres que el van atendre als diferents centres van considerar compatibles els hematomes que el nen presentava en una cama i a la zona genital amb la col·locació d'una sonda que el primer hospital, el Mar, li va posar per recollir mostres d'orina. Cap d'ells va veure signes d'una possible violència física o sexual.
La segona vegada que va visitar l'Hospital de Sant Pau, el 16 de març, els metges sí que van veure que, aquesta vegada, el nen presentava una fractura de fèmur, cops al cap i ferides a l'anus. Els pares no van saber explicar l'origen d'aquestes lesions. Va ser llavors quan el nadó va ser derivat a l'Hospital Vall d'Hebron. Allà, el petit va estar dos dies durant els quals se li van practicar diferents proves, determinants per activar el protocol de violència infantil. El 18 de març, els Mossos d'Esquadra van detenir els pares al mateix hospital. El jutge va decretar el seu ingrés a presó per presumptes abusos físics i sexuals el 20 de març, així com la retirada de la tutela, que va passar a mans de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).
Els advocats de la defensa han demanat proves genètiques perquè pretenen demostrar que les ferides del nen es deuen a problemes de salut relacionats amb un gen d'atròfia muscular del qual és portador el pare. Tanmateix, un cop va passar a ser tractat a Vall d'Hebron i va ser separat dels seus pares, el nen va començar a millorar, a evolucionar positivament, a deixar de plorar i fins i tot a interactuar amb els seus cuidadors. La consellera de Salut, Olga Pané, va assegurar que el nadó arrossegarà molt probablement seqüeles orgàniques i neurològiques de per vida.
