Els metges de Catalunya encaren la seva desena jornada de vaga, prevista per al 27 d’abril

Sanitat pública
Metges de Catalunya (MC) ha convocat per al dilluns 27 d’abril la desena jornada de vaga des de l’octubre del personal facultatiu del sistema sanitari català, tant públic com concertat, en el marc del conflicte amb el departament de Salut per millorar les condicions laborals.
El sindicat mèdic acusa la conselleria de no haver accedit "encara" a negociar cap de les seves reivindicacions i de "falta de voluntat". L’aturada coincideix amb la vaga estatal de quatre dies que els metges convoquen pel conflicte amb el Ministeri de Sanitat entorn de l’estatut marc del col·lectiu sanitari. MC també dona suport a aquesta protesta.
El sindicat acusa Salut de seguir una estratègia basada en "diluir la veu del personal mèdic i facultatiu dins del conjunt de les organitzacions sindicals". En aquest sentit, MC retreu a l’Administració que promogui espais com un nou grup de treball per abordar la reforma del model de les guàrdies mèdiques "on el sindicat és un interlocutor més, quan hauria de tenir un paper central".
A més, recorda que "ja existeix" un marc específic de diàleg, la taula mèdica sorgida de la vaga de 2023, "que Salut no utilitza, evidenciant una clara falta de voluntat real de negociació".
MC preveu que la manifestació del 27 d’abril comenci a les 10.30 hores del matí a l’Hospital de Sant Pau i acabi davant de la basílica de la Sagrada Família, per la zona del carrer Sardenya.
