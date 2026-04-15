Avanç clínic
Un equip mèdic de Barcelona regenera el tendó d'Aquil·les sense cirurgia mitjançant cèl·lules mare cultivades: "Permet al pacient caminar sense guixos ni fèrules"
És una investigació pionera, de l'Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT), ubicat al Centre Mèdic Teknon, sobre el tractament de la ruptura amb cèl·lules mesenquimals cultivades autòlogues (aBM-MSC)
La investigació va analitzar sis pacients amb ruptures cròniques (parcials i totals) que havien fallat en tractaments previs i van poder reprendre activitats esportives en una mitjana de 4 mesos
Nieves Salinas
El tractament de les ruptures cròniques del tendó d'Aquil·les ha fet "un gir radical" gràcies a una investigació pionera comandada per l'Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT), ubicat al Centre Mèdic Teknon de Barcelona. L'ITRT ha publicat la "primera sèrie prospectiva del món" sobre el tractament de la ruptura crònica del tendó d'Aquil·les amb cèl·lules mesenquimals cultivades autòlogues (aBM-MSC) derivades de la medul·la òssia per regenerar aquest tendó sense necessitat d'intervenció quirúrgica.
Les cèl·lules mesenquimals són un tipus de cèl·lula mare adulta present en diferents teixits de l'organisme, com la medul·la òssia, el teixit adipós i altres teixits connectius, segons detalla l'ITRT. Tot i que "no tenen el potencial il·limitat de diferenciació de les cèl·lules mare embrionàries", tenen una elevada capacitat per regenerar teixits específics del sistema musculoesquelètic, com l'os, el cartílag, el tendó o el disc intervertebral.
La sèrie que ara ha donat a conèixer el centre s'ha fet en el marc de l'assaig clínic NCT03454737 autoritzat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). L'assaig, publicat a la revista científica Journal of Orthopaedics and Sports Medicine, ha comptat amb la participació d'experts del Barça Innovation Hub (FC Barcelona) i altres centres d'elit.
L'aplicació de cèl·lules mare del mateix pacient, cultivades en sala blanca sota condicions de correcta fabricació, aconsegueixen la "recuperació estructural" completa del tendó
Les conclusions confirmen que l'aplicació de cèl·lules mare del mateix pacient (aBM-MSC), cultivades en sala blanca sota condicions de correcta fabricació, aconsegueixen la "recuperació estructural" completa del tendó, fins i tot en casos de ruptures totals amb separació d'extrems. Fins ara, el tractament de la ruptura crònica del tendó d'Aquil·les (RTA) sol implicar una cirurgia complexa, sovint amb l'ús d'empelts, i requereix una rehabilitació "prolongada"; a més, implica un risc de complicacions del 15,8% i períodes d'immobilització de fins a 6 setmanes, explica el centre sanitari.
Posar-se dret
"La nostra troballa principal és que una única injecció de cèl·lules mesenquimals cultivades (aBM-MSC) no només regenera el teixit, sinó que permet al pacient posar-se dret i caminar immediatament després del tractament, sense guixos ni fèrules", explica Robert Soler-Rich, director mèdic de l'Institut de Teràpia Regenerativa Tissular al Centre Mèdic Teknon.
Tots els pacients van assolir la regeneració completa del tendó al final del seguiment de 24 mesos
La investigació, s'explica, va analitzar sis pacients amb ruptures cròniques (parcials i totals) que havien fallat en tractaments previs. Les "fites" assolides després de 24 mesos de seguiment "són concloents": les ressonàncies magnètiques van confirmar que tots els pacients van assolir la regeneració completa del tendó al final del seguiment de 24 mesos i que els nivells de dolor van passar d'una mediana de 8,5 sobre 10 a zero en finalitzar l'assaig.
A més, els pacients van poder reprendre activitats esportives recreatives (com pàdel, senderisme o tennis) en una mitjana de 4 mesos, un temps significativament inferior al de la cirurgia convencional, sense complicacions ni re-ruptures registrades durant els 24 mesos de seguiment. En evitar la incisió quirúrgica, s'eliminen els riscos d'infecció, adherències i pèrdua de força al turmell, cosa que permet una rehabilitació progressiva i molt més natural, assenyala el centre barceloní.
Autorització de l'AEMPS
Aquest tractament es fa sota autorització individualitzada de l'AEMPS en el marc dels medicaments de teràpia avançada (MTA), utilitzant cèl·lules mare obtingudes de la medul·la òssia del pacient que es cultiven durant 22 dies per multiplicar el seu potencial regeneratiu abans de ser infiltrades mitjançant control ecogràfic.
Segons apunta Soler-Rich, "els resultats de l'assaig conclouen que la injecció intratendinosa percutània de cèl·lules mare mesenquimals cultivades (aBM-MSC) és una intervenció eficaç, viable i segura, i es posiciona com una opció prometedora per al tractament personalitzat de la ruptura crònica del tendó d'Aquil·les".
Aquest avenç clínic "permet superar les limitacions crítiques de la cirurgia convencional, en eliminar el risc de complicacions quirúrgiques, evitar la immobilització prolongada i permetre la càrrega de pes immediata". La teràpia, conclou, accelera significativament la "recuperació funcional i garanteix una reincorporació més ràpida a la pràctica esportiva del pacient".
