Nous fàrmacs
Llum verda a orforglipron, la pastilla per a l’obesitat que es pren una vegada al dia sense restriccions de menjar ni aigua
La FDA ha aprovat la comercialització d’orforglipron, de Lilly, per a adults amb obesitat o amb sobrepès que també tenen problemes de salut
La companyia ha presentat la sol·licitud d’autorització d’aquest nou medicament, que està sent avaluat per l’Agència Europea del Medicament
Nieves Salinas
Eli Lilly and Company ha anunciat que l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès) ha aprovat la comercialització d’orforglipron (comercialitzat als Estats Units com a 'Foundayo') per a adults amb obesitat o amb sobrepès que també tenen problemes de salut relacionats amb el pes. Es tracta, explica la companyia, de l’únic GLP-1 oral per a la pèrdua de pes que es pot prendre a qualsevol hora del dia sense restriccions de menjar ni aigua.
El medicament és un agonista del receptor del pèptid 1 similar al glucagó (GLP-1) de molècula petita i no peptídic, que complementa una dieta baixa en calories i una major activitat física, detalla la farmacèutica.
«Les persones que viuen amb obesitat necessiten opcions de tractament que s’adaptin al seu ritme de vida, i per a molts, un comprimit oral d’administració diària que es pot prendre sense restriccions de menjar o aigua pot oferir-los més flexibilitat en el seu tractament», assegura Deborah Horn, DO, directora del Centre per a la Medicina de l’Obesitat a la Facultat de Medicina McGovern d'UTHealth Houston.
Pèrdua de pes
L’especialista explica que l’opció oral va permetre una pèrdua de pes mitjana del 12,4% amb la dosi més alta en els assaigs clínics. Recolzat pel programa d’assaigs clínics ATTAIN, orforglipron ha demostrat ajudar les persones a perdre pes i mantenir-lo. En l’assaig ATTAIN-1, les persones que van rebre la dosi més alta del nou medicament oral i es van mantenir sota tractament, van perdre una mitjana de 12,4 kg (12,4%) davant d’1 kg (0,9%) amb placebo.
Els participants que van prendre aquest medicament, independentment de la finalització de l’estudi, van perdre una mitjana d’11,3 kg (11,2%), davant de 2,4 kg (2,1%)2 . En el programa ATTAIN, el fàrmac de Lilly, en totes les dosis, va conduir a reduccions en molts marcadors de risc cardiovascular, inclosos la circumferència de la cintura, el colesterol no HDL, els triglicèrids i la pressió arterial sistòlica, descriu Lilly.
Accés i estigma
«Actualment, menys d’1 de cada 10 persones que podrien beneficiar-se d’un GLP-1 l’estan utilitzant, limitades per l’accés, l’estigma, la complexitat percebuda o la creença que la seva situació no és prou seriosa per necessitar tractament», ha assenyalat David A. Ricks, president i director executiu d’Eli Lilly and Company.
«Un comprimit oral còmode que es pren una vegada al dia i proporciona una pèrdua de pes significativa, representa un tractament per a l’obesitat dissenyat per al món real». «No existeix cap fórmula que funcioni per a tots els qui viuen amb sobrepès o obesitat», va expressar Joe Nadglowski, president i director executiu de l'Obesity Action Coalition.
Lilly ha presentat la sol·licitud d’autorització d’aquest nou medicament per al control de pes i/o diabetis tipus 2 en més de 40 països i preveu que pugui estar disponible a cada país poc després de la seva aprovació. Actualment, a la Unió Europea, està sent avaluat per l’Agència Europea del Medicament.
