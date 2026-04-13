Intervenció a Barcelona
Corregeixen una escoliosi severa a una pacient de 80 anys amb una tècnica pionera: «Em vaig trobar molt bé al veure’m caminant al cap de pocs dies»
L’equip del Centre Mèdic Teknon, liderat pel doctor Christian Morgenstern, va utilitzar una tècnica que permet tractar columnes rígides i anquilosades de manera molt més respectuosa que la cirurgia oberta tradicional
En el control de les sis setmanes posteriors, la pacient ha abandonat per complet la medicació analgèsica i realitza una vida normal
Nieves Salinas
L’equip quirúrgic del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, liderat pel doctor Christian Morgenstern, director del Morgens Institute of Spine al Centre Mèdic Teknon, ha intervingut amb èxit una pacient de 80 anys afectada per una escoliosi degenerativa severa. El cas, que presentava una curvatura de 57 graus a la zona lumbar i 42 graus a la dorsal, ha sigut resolt mitjançant la tècnica ACR (correcció de columna anterior) en dos temps. Aquesta intervenció avançada, empleada en molt pocs hospitals a Espanya, permet tractar columnes rígides i anquilosades de manera molt més respectuosa que la cirurgia oberta tradicional, explica el centre.
Abans de l’operació, la pacient patia un dolor intens que li impedia el descans nocturn malgrat prendre altes dosis d’analgèsic. A més, la deformitat progressiva començava a comprometre la seva capacitat respiratòria a causa de l’opressió sobre el pit i l’estèrnum: «Em despertava a les dues hores i ja no podia agafar el son. Vaig deixar d’anar al gimnàs, cada vegada caminava menys i les infiltracions ja no em feien res», explica.
Estable i orientada
L’aplicació d’una estratègia en dos temps va permetre una recuperació rècord, ressenya el Centre Mèdic Teknon. A més, la pacient només va necessitar un dia d’observació a l’uci «hemodinàmicament estable, desperta, desintubada i orientada únicament per precaució per a observació».
Al segon dia de l’operació, ja estava a planta i al sisè dia va rebre l’alta hospitalària, «un temps rècord», s’emfatitza, per a una cirurgia d’aquesta envergadura. «Em vaig trobar molt bé al veure’m caminant per la clínica al cap de pocs dies. Ara surto a caminar dos o tres quilòmetres al matí i molts d’altres a la tarda», relata la pacient.
Una vida normal
En el control de les sis setmanes posteriors, la pacient ha abandonat per complet la medicació analgèsica i realitza una vida normal. «Poder veure una pacient de 80 anys planejar d’un viatge a un casament només un mes després d’haver sigut operada d’una escoliosi severa és el millor indicador de l’èxit d’aquestes tècniques menys invasives», conclou l’especialista.
La intervenció, detalla el centre, es va dividir en dos temps quirúrgics per maximitzar la seguretat. En una primera fase, es van realitzar abordatges mínimament invasius per via anterior i lateral per rectificar parcialment la columna, per la qual cosa es va aconseguir reduir la corba lumbar de 56 graus a 39 graus de manera immediata. Aquesta correcció prèvia va permetre que la segona fase, realitzada per via posterior, fos molt menys agressiva i pogués executar-se de forma percutània.
Una anatomia complexa
Per garantir la seguretat «en una anatomia tan complexa», on les vèrtebres presentaven rotacions tridimensionals i pedicles molt fins, es va utilitzar tecnologia de neuronavegació i TAC intraoperatori (O-Arm). Aquestes eines permeten una col·locació mil·limètrica dels implants i minimitzen el risc de lesions nervioses o vasculars, es desgrana. En casos com aquest, aquest tipus de tecnologies «juguen un paper clau», afegeix el centre.
«En les rotoescoliosis complexes com aquesta, l’anatomia pot ser molt variable i complexa, ja que les vèrtebres estan molt rotades en un espai tridimensional. A més, els pedicles (petites estructures òssies en forma de ‘peu’ o tija que surten de la part posterior del cos vertebral) poden ser displàsics, molt fins o molt fràgils. La neuronavegació amb el TAC intraoperatori permet una col·locació molt més segura dels cargols transpediculars en anatomies tan complexes a l’oferir imatges en les tres dimensions anatòmiques», assenyala el doctor Morgenstern.
La intervenció, finalitza el centre, demostra que l’edat avançada no és un factor d’exclusió per recuperar la qualitat de vida, i ofereix una alternativa a pacients que anteriorment eren considerats d’alt risc per a la cirurgia clàssica. L’èxit d’intervencions complexes com aquesta es recolza «en una sòlida base científica i de recerca constant» per part de l’equip del Morgenstern Institute of Spine, s’afegeix. L’organització internacional AO Spine ha distingit recentment el metge amb el premi al millor article del 2025 publicat al ‘Global Spine Journal (GSJ)’, una de les revistes científiques de cirurgia de columna més prestigioses del món.
