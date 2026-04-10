Humanització de les cures
Cuidadors familiars de pacients amb càncer comptaran amb nous recursos de recolzament
Cinfa col·labora amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer recolzant el programa “Cuidando de quien cuida” i el nou espai que l’Associació crearà a Navarra com a centre d’atenció pioner per a pacients i famílies.
Quan una persona rep un diagnòstic de càncer, la seva vida canvia de cop, sense temps per assimilar-ho. Però també ho fa la dels que són al seu costat. Mares i pares, filles i fills, parelles o amics que, sense preparació prèvia i d’un dia per l’altre, assumeixen el paper de persones cuidadores mentre intenten seguir endavant amb la seva pròpia vida. La seva tasca és imprescindible, tot i que moltes vegades invisible.
A Espanya, on es diagnostica un cas de càncer cada dos minuts i on centenars de milers de persones conviuen amb aquesta malaltia, prestar cures en l’entorn familiar implica molt més del que es veu. És acompanyar a consultes mèdiques i gestionar tractaments, però també sostenir emocionalment, reorganitzar la vida diària i, en moltes ocasions, relegar les mateixes necessitats, fins al punt d’enfrontar-se a un desgast físic, emocional i psicosocial que, sovint, no rep atenció. Per això la importància d’iniciatives com «Cuidando de quien cuida», impulsada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer i amb el recolzament de Cinfa, per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores de pacients oncològics en l’entorn familiar.
«Cuidando de quien cuida»: recolzament integral
Aquest programa, d’àmbit nacional, ofereix un ecosistema de serveis professionals gratuïts pensat per acompanyar, protegir i reforçar els qui assumeixen aquest rol. Parteix d’una valoració integral de cada persona cuidadora, amb l’objectiu d’identificar les seves necessitats emocionals, socials, informatives o pràctiques i orientar-les cap als recursos més adequats en cada cas.
Entre aquests recursos destaquen l’atenció psicològica – el servei més demandat –, l’acompanyament social i l’accés a continguts informatius adaptats, com videoblogs, podcasts, ebooks o tallers en línia. No en va, en els dos últims anys l’Associació Espanyola Contra el Càncer ha atès més de 60.000 familiars cuidadors, principalment dones entre 45 i 54 anys, oferint-los atenció psicològica, social i sanitària.
En concret, el programa ofereix recolzament emocional, orientació i recursos per afrontar l’impacte del diagnòstic del càncer i els canvis que genera en la vida quotidiana. S’aborden aspectes com la gestió de l’estrès i la incertesa, l’acompanyament emocional, la millora de la comunicació amb el pacient per enfortir el recolzament mutu o el suport per assumir noves responsabilitats sense descuidar el propi benestar.
Juntament amb les intervencions individuals, a través de consultes, seguiment i orientació personalitzada, «Cuidando de quien cuida» també promou tallers, sessions grupals i espais de trobada on compartir experiències amb altres persones que passen situacions similars.
Un espai per respirar
Però l’aliança entre les dues entitats no es queda aquí. Cinfa recolzarà també la creació d’un espai pioner: l’«Espacio Abierto – Associació Espanyola Contra el Càncer», que obrirà les portes a Pamplona el 2027.
Aquest centre neix amb l’objectiu de convertir-se en un entorn de referència per a pacients i familiars, un lloc pensat per oferir respir, cura i acompanyament integral. S’hi centralitzaran serveis gratuïts com l’atenció psicològica i social, programes d’exercici físic, fisioteràpia, assessorament nutricional, ajuda a domicili o allotjament temporal per a famílies desplaçades per rebre tractament.
L’«Espacio Abierto» també serà un punt de trobada amb la comunitat, el voluntariat i la investigació, amb l’objectiu de convertir-se en un referent en la cura oncològica, on el benestar integral dels pacients i els seus cuidadors sigui la prioritat.
«Volem acollir les persones cuidadores i acompanyar-les en la vivència de la malaltia, afavorint el seu benestar i mitigant l’impacte en la seva qualitat de vida que comporta el rol de cures», assenyala Silvia Azpilicueta, gerent de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Navarra.
Xarxa de centres de cura
«La nostra idea és que aquest model s’estengui a altres comunitats, oferint atenció humanitzada al nombre més gran possible de pacients i familiars cuidadors», afegeix. D’aquesta manera, s’aposta per crear una xarxa de centres al territori nacional, adequats i alineats amb les noves necessitats, amb un enfocament integral que promogui la implicació i participació de la societat en el seu conjunt.
El recolzament de Cinfa a l’Associació Espanyola Contra el Càncer s’emmarca en el moviment Cinfa per les cures, una iniciativa amb què la companyia visibilitza i reconeix la tasca dels que cuiden, mentre impulsa recursos per millorar el seu benestar. En aquest context es desenvolupen projectes com La voz del paciente, La mirada del paciente, CinfaTeaming, Ellas Cuetan o l’Observatorio Cinfa de los cuidados.
Per a Enrique Ordieres, president de Grupo Cinfa, aquestes iniciatives «connecten de forma genuïna per tal que la companyia sigui a prop dels pacients i les seves famílies des de l’escolta, l’empatia i l’ajuda. D’aquesta manera, avancem cap a un model de cures més humà, que integra el pacient i el seu entorn, la tasca silenciosa i essencial mereix ser reconeguda i avalada».
Històries en primera persona
Comparteix el teu testimoni
En una societat que envelleix, cuidar la nostra gent gran forma part de la realitat quotidiana de milers de famílies. Darrere de cada cuidador hi ha una història marcada pel compromís i el carinyo, però també pels reptes d’assumir noves responsabilitats i trobar equilibri amb la pròpia vida.
Donar veu a aquestes experiències és clau no només per reconèixer el seu valor, sinó també per generar suport entre els qui passen situacions similars. Per això, Cinfa, dins del seu moviment per les cures, impulsa la recollida de testimonis per visibilitzar la realitat de la cura en l’entorn familiar i reforçar una xarxa basada en l’empatia i el reconeixement.
Si cuides un familiar gran i vols compartir la teva experiència, pots escriure a: cuidados@cinfa.com
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTR EL CÀNCER
L’Associació Espanyola contra el Càncer és l’entitat de referència en la lluita contra el càncer a Espanya des de fa més de 70 anys, amb una xarxa de més de 35.000 voluntaris i 1.200 professionals que acompanyen pacients i familiars durant tot el procés, oferint recolzament integral i impulsant la investigació oncològica. El 2024, va atendre més de 86.000 persones
- L’entitat facilita múltiples vies perquè les persones cuidadores arribin als seus serveis:
- Canal telefònic Infocàncer (900 100 036)
- Web www.contraelcancer.es
- Seus i espais de l’Associació Espanyola Contra el Càncer,
- Centres hospitalaris i sanitaris
- Derivació per professionals
Cinfa
Cinfa, companyia nacional amb prop de 60 anys de trajectòria, és el laboratori més present a les llars espanyoles. Amb més de 2.300 professionals, treballa amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de les persones.
En aquest marc, impulsa el moviment Cinfa per les cures, amb iniciatives com La voz del paciente, La mirada del paciente, CinfaTeaming , Ellas Cuentan o l’Observatorio Cinfa de los cuidados, orientades a visibilitzar i recolzar pacients, persones amb discapacitat i familiars cuidadors. En els últims 3 anys, Cinfa ha donat més de dos milions d’euros a causes socials
Pots consultar les seves iniciatives a cuidados.cinfa.com (espai digital d’accés gratuït amb consells i material formatiu) y nosmuevelavida.cinfa.com
