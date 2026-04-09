El Bernat Jaume de Figueres mostra els beneficis de la teràpia assistida amb animals en un videopodcast

L'episodi de 'Sin Correa by Gosbi' posa el focus en una iniciativa terapèutica que es desenvolupa a l'Hospital d'Atenció Intermèdia Bernat Jaume de Figueres

D'esquerra a dreta: Roser Feliu, técnica de teràpies de Lladruc, Palmira pacient del HAI Bernat Jaume i María Gómez, presentadora de 'Sin Correa by Gosbi'. / Gosbi

Redacció

Figueres

L'Hospital d'Atenció Intermèdia Bernat Jaume de Figueres és l'escenari del primer capítol de la nova temporada del videopòdcast Sin Correa by Gosbi, un episodi centrat en la teràpia clínica assistida amb animals i en l'impacte que té en l'acompanyament dels pacients.

La iniciativa fa anys que es porta a terme a l'hospital de dia del centre i, recentment, també s'ha incorporat a la unitat de cures pal·liatives. Segons expliquen els professionals que hi participen, la presència de gossos i gats afavoreix el benestar emocional, ajuda a reduir l'ansietat i contribueix a humanitzar l'atenció en moments especialment sensibles.

En el programa hi intervenen la doctora Esther Celda, directora d'Atenció Intermèdia de la Fundació Salut Empordà; el doctor Juan Carlos Marimon, responsable de la Unitat de Cures Pal·liatives de l'HAI, i Lluís Blavi, cap d'infermeria d'Atenció Intermèdia, a més de Roser Feliu, tècnica de Lladruc encarregada de dur a terme aquesta activitat terapèutica al centre.

El capítol també recull el testimoni de pacients, que expliquen en primera persona com aquestes sessions tenen un efecte positiu en el seu dia a dia. El videopòdcast, presentat per la periodista María Gómez, estrena temporada amb un format més narratiu i documental i manté el seu compromís social amb donacions d'aliment a protectores i refugis d'animals.

Gómez compta amb una trajectòria consolidada com a presentadora a ràdio i televisió, en mitjans com Cadena SER, Los 40, Cuatro, Telecinco, La Sexta o Movistar+. Aquesta segona temporada que condueix de Sin Correa by Gosbi es presenta com un espai de reportatge en què cada episodi gira al voltant d'una temàtica concreta. Aquesta nova etapa abordarà temes sovint invisibilitzats dins del món animal, com la discapacitat, el dol, l'eutanàsia o la seva representació en la ficció, amb una mirada que combinarà l'expertesa professional i l'experiència personal.

Primera temporada

La primera temporada del pòdcast va reunir 20 convidats en 11 episodis i es va consolidar com un espai de conversa sense filtres sobre el vincle entre persones i animals. A més, el projecte va tenir un impacte social directe, ja que en cada programa es van donar més de 500 quilos d'aliment a protectores i refugis escollits pels mateixos convidats, en línia amb el compromís de Gosbi amb el benestar animal.

