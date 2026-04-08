Upadacitinib, així és el tractament autoritzat per a una malaltia que ocasiona pèrdua de visió irreversible
AbbVie anuncia la disponibilitat a Espanya del fàrmac per al tractament de pacients amb arteritis de cèl·lules gegants, una malaltia autoimmune que afecta majors de 50 anys
El medicament ja estava indicat per a la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa, l’artritis reumatoide, l’artritis psoriàsica o la dermatitis atòpica
Nieves Salinas
La companyia biofarmacèutica AbbVie ha anunciat aquest dimecres la disponibilitat a Espanya, des d’aquest mes d’abril, de la nova indicació d'upadacitinib, de nom comercial 'RINVOQ', un medicament per al tractament de pacients adults amb arteritis de cèl·lules gegants (ACG), una malaltia autoimmune i complexa que pot ocasionar mal de cap, a la mandíbula i canvis o pèrdua de visió, inclosa la pèrdua sobtada i permanent. De fet, els símptomes oculars es presenten fins a un 30% dels pacients amb aquesta malaltia. Al voltant del 15% desenvolupa pèrdua visual permanent, unilateral o bilateral.
Segons explica la companyia, es tracta del primer inhibidor oral de JAK (un enzim implicat en la transmissió de senyals que regulen els processos inflamatoris, especialment en malalties autoimmunes) aprovat per al tractament d’aquesta malaltia i que ja compta amb indicació al nostre país per a la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa, l’artritis reumatoide, l’artritis psoriàsica, l’espondiloartritis (espondiloartritis axial radiogràfica i no radiogràfica) i la dermatitis atòpica.
L’arteritis de cèl·lules gegants, descriu la farmacèutica, és una malaltia que causa inflamació de l’artèria temporal i altres artèries cranials, així com de l’aorta i altres artèries de calibre mitjà i gran. Sol afectar generalment pacients majors de 50 anys i és més comuna entre els 70 i els 80 anys. A Espanya, es detecten aproximadament 1.450 casos nous anuals.
La vasculitis més freqüent
"L’arteritis de cèl·lules gegants és la vasculitis més freqüent al món occidental, i afecta especialment pacients d’edat avançada. La inflamació vascular pot comprometre tant vasos cranials com extracranials de gran calibre. La manifestació cranial més temuda és l’afectació dels vasos oculars, amb risc de pèrdua visual irreversible. Així mateix, l’afectació extracranial de grans vasos, inclosa l’aorta, pot evolucionar cap a aortitis i a la formació d’aneurismes amb potencial risc vital", explica el doctor Ricardo Blanco Alonso, de l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, de Santander.
L’autorització d’aquest medicament està avalada per les dades de l’assaig clínic 'SELECT-GCA' —un estudi de fase 3, multicèntric, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo, dissenyat per avaluar la seguretat i l’eficàcia del medicament en 428 pacients amb ACG— publicat al New England Journal of Medicine.
Objectiu primari
En aquest assaig clínic, es van assolir l’objectiu primari i els objectius secundaris clau amb el fàrmac d’AbbVie amb una dosi de 15 mg i una pauta de reducció de corticoesteroides de 26 setmanes, en comparació amb el placebo en combinació amb una pauta de reducció de corticoesteroides de 52 setmanes. Els principals resultats de l’estudi es van compartir l’abril del 2024.
El resultat de l’objectiu primari de l’assaig clínic SELECT-GCA va demostrar remissió sostinguda: el 46,4% dels pacients que van rebre upadacitinib amb una dosi de 15 mg en combinació amb un tractament de 26 setmanes de reducció progressiva de corticoesteroides, van assolir la remissió sostinguda a la setmana 52; en comparació amb el 29,0% dels que van rebre placebo en combinació amb un tractament de 52 setmanes de reducció progressiva de corticoesteroides, assenyala la companyia.
Dones blanques grans
A més, a l’estudi es va avaluar la seguretat i la tolerabilitat del medicament en aquests pacients. En el segon període s’avaluarà la seguretat i l’eficàcia de continuar amb el fàrmac davant de retirar-lo per mantenir la remissió en els participants que van aconseguir una remissió sostinguda en el primer període.
L’arteritis de cèl·lules gegants també és coneguda com a arteritis temporal. Les dones blanques majors de 50 anys (amb més freqüència entre 70 i 80 anys) tenen més risc de desenvolupar la malaltia. Tanmateix, les investigacions suggereixen que els homes tenen més probabilitats de presentar manifestacions oculars juntament amb la seva malaltia. El medicament, informa la companyia, s’està estudiant en assajos clínics de fase 3 per a l’alopècia areata, l’arteritis de cèl·lules gegants, la hidradenitis supurativa, l’arteritis de Takayasu, el lupus eritematós sistèmic i el vitiligen.
