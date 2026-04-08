Estatut Marc
Les negociacions entre Sanitat i els sindicats mèdics per posar fi a la vaga s’encallen per la figura del mediador
Els sindicats, que es reuneixen aquest dimecres amb Sanitat, rebutgen que sigui la Plataforma de Pacients qui faci de mediadora per posar fi al conflicte
Sanitat critica l’absència d’una proposta pròpia de mediació per part dels sindicats, tot i haver-la sol·licitat, "contribuint a enquistar la situació"
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat i els sindicats mèdics es tornen a reunir aquest dimecres a la recerca d’un acord per posar fi a la vaga contra l’Estatut Marc. Lluny del clima de diàleg de la trobada celebrada a finals de març, en aquesta segona reunió les posicions es tornen a allunyar. Els sindicats rebutgen que sigui una associació de pacients la que exerceixi de mediadora en el conflicte, com diverses comunitats autònomes van suggerir en l’últim Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, celebrat el 27 de març. Sanitat, per la seva banda, "lamenta el rebuig (del comitè) als diferents espais i fórmules de diàleg proposats fins ara".
La vaga de metges protagonitzava el ple de l’últim Consell Interterritorial abans de Setmana Santa. Els consellers de Sanitat de les comunitats fa setmanes que apressen la ministra Mónica García perquè trobi la solució a un conflicte que, en els últims mesos, ha provocat la suspensió de milers de proves, consultes i intervencions quirúrgiques. A la reunió del 27 de març, Sanitat i les comunitats van acordar buscar un nou mediador independent, més enllà del Fòrum de la Professió Mèdica proposat per aquest departament, per evitar la pròxima aturada de metges prevista aquest mateix abril. Alguns consellers van proposar que aquesta figura l’exerceixi una organització de pacients.
Plataforma de Pacients
"Hem acordat proposar una figura de mediació que sigui reconeguda per totes les parts, per continuar avançant en els punts de negociació que ja estan acordats i per evitar la vaga", assenyalava aleshores la ministra Mónica García. Aquest dilluns, per facilitar l’avenç de cara a la reunió, el Ministeri proposava la participació de la Plataforma d'Organitzacions de Pacients (POP) com a possible mediadora.
Però, hores abans de la nova reunió negociadora entre el Comitè de Vaga i el Ministeri, els sindicats han mostrat el seu "rebuig a la decisió unilateral i no consensuada d’incorporar" la POP com a "observador/mediador". Anuncien que acudiran a la reunió, però demanen que la POP no hi assisteixi per considerar que no és una organització neutral i proposen que, per donar transparència al procés negociador, es gravin les trobades.
Enquistar el conflicte
Aquest mateix dimecres, Sanitat, en una carta enviada al comitè de vaga, ha lamentat el rebuig "als diferents espais i fórmules de diàleg proposats fins ara, incloent-hi els àmbits de negociació existents, el Fòrum de la Professió Mèdica i la participació de representants de pacients".
"Resulta contradictori reconèixer la distància entre posicions i, al mateix temps, no plantejar propostes concretes que permetin avançar cap a una solució del conflicte. Aquesta actitud, en la pràctica, suposa un tancament per la seva part a explorar vies d’entesa, evidencia una posició d’immobilisme i dificulta avançar en una negociació efectiva, arribant fins i tot a limitar les possibilitats reals de progrés en el diàleg", indica el Ministeri.
"Així mateix, resulta especialment preocupant que, fins i tot quan s’han produït avenços o acostaments en el si del mateix comitè, aquests no es puguin materialitzar per la falta de capacitat de decisió efectiva d'aquest, cosa que introdueix un element addicional de bloqueig. A això s’hi suma l’absència d’una proposta pròpia de mediació, tot i haver estat sol·licitada, contribuint a enquistar la situació i a dificultar-ne la resolució", afegeixen.
Sanitat assenyala que la seva voluntat continua sent la d’"assolir acords, des del diàleg constructiu i amb una visió àmplia del sistema sanitari". A més, insta que el comitè -format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) juntament amb el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l'Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d'Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA)- "acudeixi amb el seu propi mediador si no comparteix la proposta feta, a fi de no demorar més l’avenç del procés negociador".
