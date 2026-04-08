Estatut Marc
Fracàs de la segona reunió entre Sanitat i els sindicats: els metges tornaran a la vaga del 27 al 30 d’abril
El Comitè de Vaga ha acudit a una trobada que ni tan sols s’ha arribat a celebrar en no acceptar els sindicats la mediació de la Plataforma d’Organitzacions de Pacients
Sanitat diu que el Comitè "s’ha negat a seure a negociar" a les portes de la mateixa reunió i critica que en "cap moment ha existit voluntat de desescalar el conflicte per part dels convocants"
Nieves Salinas
Fracàs de la reunió prevista aquesta tarda entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats mèdics per avançar en les negociacions i desconvocar la pròxima vaga prevista aquest mes d’abril. Segons informa el Comitè de Vaga, s’ha tractat d’una "trobada més aviat informal" que finalment no s’ha arribat a celebrar, ja que, a l’inici, com ja havia avançat, "han reiterat el seu rebuig a la figura imposada unilateralment del mediador/observador, mentre que Sanitat ha defensat que s’havien de cenyir a la petició expressa feta per les comunitats autònomes per desbloquejar el conflicte". Lluny d’acostar posicions, els sindicats anuncien que el calendari de mobilitzacions "es manté intacte" i la pròxima setmana de vaga nacional es durà a terme del 27 al 30 d’abril.
Sanitat, per la seva banda, assegura que el Comitè "s’ha negat a seure a negociar" amb mediació de la Plataforma d’Organitzacions de Pacients, proposta per les comunitats autònomes, a les portes de la mateixa reunió. D’aquesta manera, ha rebutjat la seva participació en el diàleg, menystenint la tasca mediadora dels pacients, tot i que ambdues parts havien acudit al Ministeri.
El Ministeri assenyala que, després de més de 25 reunions en què s’han assolit acords bilaterals en diverses d’elles, "en cap moment ha existit voluntat de desescalar el conflicte per part dels convocants. Al contrari, el comitè ha anat rebutjant de manera reiterada totes les vies de diàleg plantejades, incloent-hi els sindicats de l’àmbit, el Fòrum de la Professió Mèdica i, ara, també els pacients". Sanitat diu que "manté la seva voluntat de diàleg i de cerca de solucions" i ha tornat a convocar els sindicats a una nova reunió dilluns vinent.
Noves trobades
En un comunicat, el Comitè, per la seva banda, indica que "ambdues parts han decidit abandonar l’espai emplaçant el ministeri a noves trobades sense necessitat de mediació per poder avançar en les negociacions. A més, les organitzacions sindicals han tornat a remetre al ministeri les reivindicacions bàsiques del col·lectiu sobre les quals es mostren disposats a dialogar tantes vegades com calgui".
El Comitè està format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) juntament amb el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l'Associació de Mèdics i Titulats Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d'Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA).
Segona trobada
Es tracta de la segona reunió, diu el Comitè, des que es va reprendre el diàleg en el marc del procés negociador per l’Avantprojecte de Llei d’Estatut Marc. La primera, al març, es va produir en un clima molt més amigable. Però, després de la celebració, aquell mateix mes, d’un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut en què les comunitats van demanar al Ministeri una solució al conflicte, es va acordar buscar la figura d’un mediador independent que passava perquè fos una organització de pacients. Sanitat va proposar, per a la trobada d’aquest dimecres, que aquesta figura fos la Plataforma d’Organitzacions de Pacients.
Des d’ahir dimarts, els sindicats van rebutjar la proposta "per no haver estat consensuada i pactada per ambdues parts i per no complir els requisits exigibles a un procés de conflicte laboral d’aquestes característiques, cosa que allunya aquesta figura del que s’espera com a necessari per intentar desencallar la situació".
"De manera unilateral"
Aquesta mediació només ha contribuït, a parer del Comitè, "a generar de manera deliberada una polèmica que té com a objectiu ocultar la incapacitat del ministeri per abordar de manera seriosa i responsable les reivindicacions del col·lectiu mèdic i facultatiu", afegeixen.
Els sindicats que integren el Comitè de Vaga insisteixen que la situació laboral en què es troben els professionals és "insostenible, i l’única sortida és millorar les seves condicions de treball amb una norma pròpia que reconegui al metge el seu dret a negociar les seves pròpies condicions laborals".
Mediació del Govern
El Comitè creu que, després de més d’un any de mobilitzacions i trobades, no s’ha atès cap de les seves reivindicacions, i "considera que ha quedat palès que el ministeri és incapaç de solucionar el conflicte, per la qual cosa eleva la petició al Govern central del qual forma part Sanitat perquè s’impliqui a assolir una solució consensuada".
Les organitzacions sindicals recorden que "acudiran a tantes reunions com sigui necessari sempre que es mostri una autèntica capacitat negociadora i no una mera estratègia dilatòria, però que mentre això no passi, el calendari de mobilitzacions es manté intacte, per la qual cosa la pròxima setmana de vaga nacional es durà a terme del 27 al 30 d’abril".
Finalment, "lamenta que els pacients s’hagin vist embolicats en aquesta polèmica per la instrumentalització que ha dut a terme el ministeri i es disculpa pels problemes que la vaga pugui ocasionar, sent conscients de la incidència que les aturades provoquen en l’assistència".
