En lloc de a cor obert
Sant Pau, primer hospital de Catalunya a recanviar la vàlvula mitral del cor amb una cirurgia mínimament invasiva
La insuficiència mitral, la forma més freqüent de cardiopatia valvular, afecta un 10% dels més grans de 75 anys
Beatriz Pérez
L’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu (Barcelona) ha estat el primer a Catalunya a fer una cirurgia mínimament invasiva, que fins ara es feia a cor obert, per recanviar la vàlvula mitral del cor. La vàlvula mitral està situada entre les cavitats esquerres del cor. Permet el pas de sang oxigenada des de l’aurícula cap al ventricle durant l’ompliment (diàstole) i es tanca hermèticament durant la contracció (sístole), evitant així que la sang retrocedeixi cap als pulmons.**
"Aquesta vàlvula a vegades dona problemes, de manera que s’acumula líquid als pulmons. És un problema de salut potencialment greu", explica a aquest diari Marcel Santaló, adjunt de la Unitat Funcional de Valvulopaties de Sant Pau. La insuficiència mitral, la forma més freqüent de cardiopatia valvular, afecta un 10% dels més grans de 75 anys.
Ara, la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital de Sant Pau ha implantat la primera pròtesi que substitueix la vàlvula mitral de manera completament transcatèter a Catalunya. Es tracta d’un procediment mínimament invasiu que es fa mitjançant una petita incisió a l’engonal i que està indicat en pacients amb insuficiència mitral important.
Com explica el doctor Lluís Asmarats, adjunt d’aquesta unitat, normalment el tractament per a aquests pacients és "a cor obert". "Però hi ha força pacients que tenen altres patologies i per això no es consideren bons candidats per a la cirurgia. Fins fa poc, aquests pacients no tenien alternatives favorables, però ara aquesta nova intervenció ens permet fer un recanvi de la vàlvula mitral mitjançant un procediment percutani", explica Asmarats. Aquesta nova modalitat és "menys agressiva" i la convalescència, "molt més curta". "Amb aquesta intervenció, només fem una incisió a l’engonal i la gent pot tornar a la seva activitat habitual de manera molt més senzilla", afegeix.
Què és la insuficiència mitral
La insuficiència mitral és la forma més freqüent de cardiopatia valvular: afecta el 10% dels més grans de 75 anys. Els casos més greus requereixen medicació o cirurgia i només el 50% dels pacients greus intervinguts sobreviuen cinc anys després del diagnòstic.
Segons Dabit Arzamendi, director de la Unitat d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia de Sant Pau, "la cardiologia intervencionista ha evolucionat molt ràpidament en els últims anys, amb tècniques innovadores que es tradueixen en un servei d’excel·lència per als pacients". Arzamendi assegura que Sant Pau sempre ha estat "pioner" en la incorporació dels nous avenços, com aquest: "el primer sistema del món que permet reemplaçar la vàlvula mitral mitjançant un procediment transcatèter, és a dir, mínimament invasiu".
Procediments com aquest es duen a terme en hospitals de referència i d’alta complexitat, com Sant Pau, que disposen de la tecnologia i d’un equip de professionals multidisciplinari expert. Amb la incorporació d’aquesta nova tècnica, el Programa Transcatèter de Sant Pau, amb més d’una dècada d’experiència i referent a Espanya, ofereix a la seva cartera de serveis la reparació i substitució de les vàlvules mitral i tricúspide del cor, posant a l’abast dels seus pacients els procediments més innovadors.
De fet, el 2020 Sant Pau va ser el primer centre d’Espanya a implantar un dispositiu transcatèter de reparació de la vàlvula mitral. Pel que fa a la vàlvula tricúspide, el 2021 va ser el primer hospital català a implantar un dispositiu d’anuloplàstia transcatèter i, el 2024, el primer d’Espanya a incorporar la substitució completa d’aquesta vàlvula.
El Programa Transcatèter de Sant Pau està encapçalat pels doctors Dabit Arzamendi i Chi-Hion Pedro Li, actualment dos dels professionals amb més experiència i més casos en aquest àmbit, amb més de 300 procediments fets per cadascun d’ells. A més, també compta amb una alta producció científica i és un referent en la creació de consensos nacionals i en la formació de professionals en aquest àmbit.
