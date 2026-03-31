Vall d’Hebron instal·la 4.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques al seu campus
El Periódico
L’Hospital Vall d’Hebron ha posat en marxa una instal·lació de 1.450 plaques fotovoltaiques que cobriran fins a 4.000 metres quadrats de superfície del campus, en una aposta per l’energia neta que reduirà costos i emissions d’un dels complexos sanitaris més grans de Catalunya.
La iniciativa forma part de l’estratègia de sostenibilitat del campus hospitalari de Barcelona i converteix la instal·lació en una de les plantes solars més grans desplegades en un centre sanitari públic de la comunitat autònoma.
La nova instal·lació de plaques, distribuïdes per les cobertes de diversos edificis, assoleix una potència màxima de 870 kWp.
Tota l’energia generada per aquests panells solars es destinarà exclusivament al funcionament del campus i permetrà cobrir fins al 10% del seu consum elèctric total.
Això permetrà un estalvi anual d’entre 50.000 i 60.000 euros en la factura elèctrica, a més de reduir en unes 50 tones les emissions de CO2 cada any.
Impuls a la transició elèctrica
La directora d’Infraestructures i Tecnologia de l’Hospital, Esther Tomàs, ha afirmat aquest dimarts que el projecte suposa "un avenç molt important" en la transformació energètica del centre.
"Treballem per ser una institució cada vegada més eficient, resilient i sostenible i, alhora, per garantir un subministrament energètic segur per a tota l’activitat assistencial que duem a terme", ha subratllat Tomàs.
El projecte ha comptat amb una inversió de 750.000 euros i ha estat executat per l’empresa Impulso Solar.
A més, l’actuació s’emmarca en el programa d’incentius a l’autoconsum energètic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU.
Amb aquesta instal·lació, Vall d’Hebron reforça la seva aposta per un model energètic més net i sostenible en l’àmbit sanitari.
