Consell Executiu
Tarragona i Lleida tindran el Codi Ictus durant les 24 hores tot l’any a partir del 2027
Els hospitals Joan XXIII i Arnau de Vilanova començaran amb la implementació de les trombectomies mecàniques a partir de l’abril i el juny, respectivament
Beatriz Pérez
Tarragona i Lleida tindran el Codi Ictus les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a partir del 2027, segons ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu. Aquesta implementació, que arrencarà el mes que ve, serà progressiva fins a completar-se a partir de l’últim quadrimestre de l’any que ve.
"A partir d’aquesta primavera l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i l’Arnau de Vilanova de Lleida oferiran serveis de trombectomia mecànica per tractar ictus isquèmics greus 12 hores al dia durant els set dies de la setmana. Les trombectomies mecàniques són intervencions que consisteixen a treure coàguls de sang. Són necessàries en el 10% de tots els ictus", ha dit Paneque. A Tarragona això serà possible a partir del mes que ve i a Lleida aquesta activació es farà efectiva al juny.
En paral·lel, segons ha anunciat Paneque, Salut farà que aquest servei sigui completament efectiu en aquests territoris les 24 hores, durant els 365 dies de l’any, a partir de l’últim quadrimestre del 2027. Aquesta ampliació de la cobertura es durà a terme mitjançant la col·laboració amb els hospitals de referència: l’Hospital de Bellvitge en el cas de Tarragona i l’Hospital Vall d’Hebron en el de Lleida. "Es tracta d’una tècnica de molt alta especialització que requereix circuits molt específics i professionals amb moltes hores de pràctica", ha explicat Paneque.
Servei "només els dies laborables"
Actualment, els hospitals Joan XXIII de Tarragona i Arnau de Vilanova ja presten aquest servei, "però només els dies laborables". Fora d’aquest servei, els pacients que requereixen una trombectomia mecànica són derivats a Bellvitge —en el cas de Tarragona— i a Vall d’Hebron —en el de Lleida—. A partir de l’abril a Tarragona i del juny a Lleida, la cobertura serà "més extensa", de vuit del matí a vuit del vespre tots els dies de la setmana, inclosos els festius.
D’aquí a un any i mig, funcionarà les 24 hores del dia. A més, en el cas de l’Arnau de Vilanova, Salut ampliarà en quatre els llits destinats a pacients amb ictus. Seran dos llits més al Joan XXIII de Tarragona. "L’ampliació d’aquests serveis correspon a la voluntat del Govern que hi hagi més equitat territorial", ha reivindicat Paneque.
