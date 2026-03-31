Aliança innovadora
Els hospitals de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella compren un lot conjunt de robots quirúrgics: «Ens hem estalviat un 21% del cost»
Aquesta aliança innovadora acosta aquesta tecnologia als centres comarcals, de manera que se’n podran beneficiar uns 1,7 milions de catalans que abans havien de desplaçar-se a Barcelona
Beatriz Pérez
Els hospitals de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella han fet una compra conjunta, per un import de 12,4 milions d’euros, de cinc robots quirúrgics Toumai, desenvolupats per MedBot–MicroPort, una tecnologia avançada que permet dur a terme intervencions quirúrgiques més precises i mínimament invasives. Aquest dimarts, l’Hospital de Vic ha realitzat la primera intervenció amb aquest robot, que compta amb quatre braços, una consola i una pantalla. Es tractava d’una cirurgia gàstrica. Els centres preveuen realitzar unes mil operacions durant el primer any d’activitat conjunta.
«És una aliança innovadora. Jo no havia treballat mai amb quatre hospitals més per fer una compra conjunta», explica a aquest diari el cirurgià Josep Camps, que a més és coordinador de l’àrea quirúrgica de l’Hospital d’Igualada. Aquesta compra conjunta, assegura Camps, ha permès als centres sanitaris «ajustar costos». «Hi ha hagut un estalvi global d’un 21%, tres milions i mig menys. Ha sigut molt fructífer», afirma. Aquesta aliança, a més, reforça un model de col·laboració entre hospitals orientat a optimitzar recursos, compartir coneixement i millorar l’accés dels pacients a la cirurgia robòtica.
Per al doctor Camps, aquest moviment té diverses característiques. La primera, suposa incorporar un nou tipus robot quirúrgic a la sanitat. «A Espanya pràcticament només hi havia el Da Vinci», afirma. Aquesta marca, Tomai, és xinesa i té «les mateixes prestacions que qualsevol altre» però «amb un preu més ajustat». Però a més –el més important–, la compra d’aquesta nova tecnologia suposa acostar-la als hospitals comarcals i que se’n beneficiïn els seus habitants.
«Nosaltres no teníem robots d’aquest tipus. Només estan en hospitals de tercer nivell, com Bellvitge, Vall d’Hebron o el Clínic», afirma aquest doctor. «Ni aquí, a Igualada, ni a Vic o el Maresme podíem oferir aquest tipus de cirurgia laparoscòpica. Tota la nostra població, si sumes l’Anoia, el Maresme i Osona, són 1,7 milions d’habitants», prossegueix. Fins ara, els pacients que necessitaven aquesta cirurgia o bé eren atesos a Barcelona, o bé se’ls feia la intervenció per laparoscòpia, tot i que aquesta última «no té la finor de la robòtica».
El 23 d’abril l’Hospital d’Igualada farà la seva primera cirurgia ginecològica amb aquest robot. També a Calella es començarà a utilitzar aquest robot a l’abril, mentre que a Terrassa serà al maig i a Mataró, a l’octubre.
Petites incisions
La cirurgia robòtica permet realitzar intervencions amb gran precisió a través de petites incisions. El robot no actua de forma autònoma: és sempre el cirurgià o la cirurgiana qui guia els instruments des d’una consola situada dins del mateix quiròfan.
Aquest sistema proporciona una visió tridimensional ampliada del camp quirúrgic i una gran precisió en els moviments, cosa que facilita una millor identificació dels teixits i de les estructures anatòmiques. Per als pacients, això es tradueix en intervencions menys invasives, menys dolor postoperatori, recuperacions més ràpides, menys complicacions i estades hospitalàries més curtes.
Als cinc centres, les primeres intervencions es faran principalment en les especialitats de ginecologia, urologia i cirurgia general, amb procediments com histerectomies, colecistectomies, cirurgia digestiva i colorectal o prostatectomia radical, amb la voluntat d’ampliar progressivament l’activitat a altres àrees quirúrgiques. Tot i que l’àmbit d’actuació d’aquesta tecnologia és molt ampli, la cirurgia robòtica no està indicada en tots els procediments.
Formació especialitzada
La implantació de la cirurgia robòtica comporta un programa de formació especialitzada per als professionals, que inclou formació teòrica, simulació i intervencions inicials supervisades per experts. Part d’aquesta formació es realitza al centre europeu de referència Orsi Academy, a Bèlgica, especialitzat en cirurgia robòtica.
En conjunt, el desplegament del programa als cinc hospitals implicarà més d’un centenar de professionals formats, entre cirurgians, anestesiòlegs, personal d’infermeria quirúrgica, personal d’esterilització i equips de suport.
