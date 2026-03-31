Dia Mundial
El càncer de còlon serà el tumor més diagnosticat a Espanya el 2026, amb més de 44.000 nous casos
En homes, el 2024 va ser el segon tumor amb més mortalitat, només per darrere del càncer de pulmó, mentre que en dones va ocupar el tercer lloc, darrere del càncer de mama i el de pulmó
Nieves Salinas
El càncer colorectal serà el tipus de càncer més diagnosticat a Espanya el 2026, amb més de 44.000 nous casos, dels quals aproximadament 30.000 correspondran a càncer de còlon i prop de 14.000 al de recte. Ho recorden els especialistes amb motiu del Dia Mundial, que es commemora el 31 de març. A més, adverteixen que els diagnòstics de càncer de còlon s’han disparat un 40% en menors de 50 anys. El diagnòstic precoç és clau en el càncer colorectal: la supervivència pot arribar al 90%, assenyala la Fundació Espanyola del Aparell Digestiu (FEAD).
A més de la seva elevada incidència, representa una causa molt rellevant de mortalitat, recorda la FEAD. El 2024, 10.424 persones van morir a causa d’aquesta malaltia. En homes, va ser el segon tumor amb més mortalitat, només per darrere del càncer de pulmó, mentre que en dones va ocupar el tercer lloc, darrere del càncer de mama i el de pulmó.
A més de l’edat com a factor de risc -la incidència del càncer colorectal augmenta a partir dels 50 anys-, des de la FEAD assenyalen que hi ha altres factors de risc, com els antecedents familiars de càncer, certes malalties inflamatòries intestinals de llarga evolució (com la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn) i síndromes hereditàries com la síndrome de Lynch. En aquests casos, els pacients poden requerir estratègies de seguiment i prevenció específiques, indiquen.
Els cribratges
Malgrat aquestes dades, hi ha un missatge esperançador, diuen els metges: quan el càncer colorectal es detecta de manera precoç, la supervivència arriba al 90%. A Espanya hi ha un programa de cribratge de càncer colorectal adreçat a homes i dones d’entre 50 i 70 anys, l’objectiu del qual és detectar la malaltia en fases inicials. Aquest procés comença amb un test de sang oculta en femta, capaç d’identificar petites quantitats de sang no detectables a simple vista. Es tracta d’una prova senzilla, còmoda i no invasiva, que es fa a casa mitjançant la recollida d’una mostra.
Un test positiu "no indica per si mateix la presència d’un càncer, que només es confirma en una minoria de persones", explica el doctor José Díaz-Tasende, especialista de la FEAD i metge adjunt al servei d’aparell digestiu de l’Hospital Universitari 12 d'Octubre de Madrid, "però sí que indica la necessitat de fer una colonoscòpia".
Pòlips o lesions benignes
En la majoria dels casos, el que es detecta durant aquest procediment són pòlips o lesions benignes que poden predisposar al desenvolupament del càncer. "La colonoscòpia no només permet un diagnòstic precoç, sinó que també actua com una eina preventiva, ja que durant la prova es poden resecar aquests pòlips i reduir així el risc de desenvolupar càncer en el futur", recalca l’especialista.
A més, subratlla que actualment la colonoscòpia "no és una tècnica molesta", ja que es fa amb sedació profunda, per la qual cosa la majoria dels pacients no percep el procediment.
Avançar el cribratge
Tot i que la incidència del càncer colorectal augmenta de manera substancial a partir dels 50 anys, els especialistes adverteixen que cada vegada estan veient més casos en persones per sota d’aquest tram d’edat. Per això, i amb motiu del Dia Mundial de la malaltia, des de centres com l’Instituto Oncológico Rosell (IOR-Pangaea Oncology), a Barcelona, proposen, basant-se en la seva experiència clínica, en l’evidència científica i en l’evolució epidemiològica dels tumors colorectals, avançar l’edat d’inici dels programes de cribratge als 40 anys.
Citen un estudi de la International Agency for Research on Cancer (IARC) que ha constatat que la incidència del càncer colorectal abans dels 50 anys puja al voltant del 4-6% anual en diversos països desenvolupats i que, si continua així, la càrrega de casos es podria duplicar cada quinze anys, cosa que converteix el càncer colorectal d’inici precoç en "una preocupació creixent" per al 2030 i està portant a repensar les franges d’edat d’inici del cribratge d’aquest càncer.
Des de l’IOR consideren que milloraria la detecció precoç dels casos en població jove. Aquest mateix centre assenyala, així mateix, que l’aplicació de la biòpsia líquida en estadis inicials d’aquests tumors, com l’estadi II, milloraria el seguiment de la malaltia mínima residual i permetria prendre decisions terapèutiques òptimes i personalitzades, com la decisió d’administrar o no quimioteràpia després de la cirurgia del càncer colorectal, segons explica el doctor Lluís Cirera, cap d’Oncologia Mèdica de l’IOR-Pangaea Oncology a l’Hospital Universitari Sagrat Cor, a Barcelona.
