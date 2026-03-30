Avanç mèdic
Espanya tindrà aquest any el fremanezumab, el primer fàrmac contra la migranya per a nens i adolescents: només una injecció al mes
Un assaig internacional en què ha participat l’hospital Vall d'Hebron demostra que el fremanezumab és eficaç i segur a l’hora de prevenir la malaltia en nens de 6 a 17 anys
Beatriz Pérez
Espanya tindrà, al llarg d’aquest any, un fàrmac preventiu per tractar la migranya en nens i adolescents, una cosa que no existia fins ara. El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha participat en un estudi internacional de fase 3 que ha demostrat, per primera vegada, l’eficàcia del fremanezumab, un fàrmac que és, a més, "segur" per reduir la freqüència de la migranya en els nens d’entre 6 i 17 anys.
Els resultats d’aquest assaig, conegut com a Space, s’han publicat recentment a la revista The New England Journal of Medicine (NEJM), una de les més importants del món. La migranya és una malaltia neurològica freqüent, discapacitant i sovint invisible que no només afecta la població adulta, sinó també l’11% dels nens i adolescents. El fremanezumab consisteix en una injecció subcutània una vegada al mes.
Amb la inauguració el 2019 del Migraine Adaptive Brain Center i de la mà de la prestigiosa neuròloga Patricia Pozo-Rosich —qui dirigeix aquest centre especialitzat—, Vall d'Hebron s’ha convertit en referent en la investigació de la migranya. "La migranya és una malaltia que debuta en la infància o adolescència. I per a aquesta edat encara no hi havia cap tractament preventiu aprovat", explica a EL PERIÓDICO la doctora Pozo-Rosich. Aquesta dona és, a més, cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Vall d'Hebron i directora del Laboratori d’Investigació en Cefalea i Dolor Neurològic del VHIR.
Impacte en la "qualitat de vida"
La inexistència d’un tractament per controlar la malaltia, sobretot en aquestes edats, "té un impacte en la qualitat de vida i les decisions vitals" que es prenen durant l’adolescència. Els episodis de migranya en menors d’edat poden comportar dolor intens, nàusees, vòmits, hipersensibilitat a la llum o al soroll i una afectació important de la vida diària. "El que fèiem fins ara era usar en nens tractaments aprovats per als adults, però amb escassa eficàcia i baixa tolerabilitat", continua Pozo-Rosich.
Un 11% de nens i adolescents pateixen migranya
El fremanezumab és un anticòs monoclonal dissenyat específicament per actuar sobre el pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina, una molècula clau en el desenvolupament dels atacs de migranya. En adults, aquest tipus de fàrmac ja ha demostrat ser eficaç en la prevenció de la migranya amb un bon perfil de seguretat.
Pozo-Rosich calcula que aquest fàrmac, que s'administrarà als hospitals i no als centres de salut, estarà disponible en la pràctica clínica al llarg d'aquest any
Així i totí, encara ha de passar els processos regulatoris corresponents per a la seva aprovació específica en edat pediàtrica i, fins ara, hi havia molt poques dades robustes sobre el seu ús en aquesta població. Pozo-Rosich calcula que aquest fàrmac, que s’administrarà als hospitals i no als centres de salut, estarà disponible en la pràctica clínica al llarg d’aquest any. Però no fa estimacions sobre quan, perquè "encara cal posar-li un preu".
L’assaig 'Space', de fase 3, ha inclòs més de 230 pacients d’entre 6 i 17 anys de diversos països amb migranya. A uns se’ls va administrar el fàrmac; a d’altres, placebo. Els resultats van mostrar que els nens tractats amb fremanezumab van experimentar una reducció "significativament més gran" del nombre de dies de migranya en comparació amb el grup placebo. En concret, el grup tractat va reduir de mitjana prop de 2,5 dies de migranya al mes.
Prevenció de la migranya
Com explica Pozo-Rosich, hi ha altres tractaments preventius per a la migranya i el primer és "l’educació i comprensió de la malaltia". "L’estil de vida que portem és la base del tractament. Sabem que els nens o adolescents més afectats per la migranya tenien un estil de vida poc saludable: no esmorzaven, alguns començaven a fumar, feien poc exercici físic... Primer s’han de corregir aquests hàbits", apunta aquesta neuròloga, que explica que tractaments com el fremanezumab s’ofereixen a persones que pateixen "quatre o més dies de migranya al mes".
El fremanezumab no només va demostrar ser "eficaç", sinó també "ben tolerat" i "segur". "És un tractament subcutani amb una ploma autoinjectable que s’administra cada mes. L’avantatge és que saps segur que l’adolescent se’l punxa [perquè s’administra a l’hospital] i no t’has de recordar cada dia de posar-te’l", destaca aquesta doctora. Es mostra molt esperançada amb aquest nou tractament.
Canvi de paradigma
Els resultats de l’estudi Space obren la porta a un canvi de paradigma en el maneig de la migranya en nens i adolescents. Disposar de tractaments dirigits a mecanismes específics de la malaltia pot permetre un abordatge més personalitzat i eficaç. A llarg termini, a més, això podria reduir la càrrega de la malaltia, prevenir la cronificació de la migranya en l’edat adulta i millorar el benestar emocional i social dels pacients més joves.
"Tractar adequadament la migranya des de les primeres etapes pot tenir un impacte molt positiu en l’evolució futura de la malaltia", defensa Pozo-Rosich. "És important que aquests pacients no normalitzen el dolor i puguin desenvolupar la seva vida amb la màxima normalitat possible", conclou.
