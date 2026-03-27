Consell Interterritorial
Sanitat i les comunitats acorden buscar un nou mediador i evitar la pròxima vaga de metges
La proposta d'algunes comunitats passa perquè sigui una organització de pacients qui exerceixi com a intermediària per evitar una nova aturada a l'abril
Nieves Salinas
La vaga de metges ha protagonitzat el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) apartant altres punts de l'ordre del dia. Sanitat i les comunitats han acordat buscar un nou mediador independent, més enllà del Fòrum de la Professió Mèdica proposat per aquest departament, per evitar la pròxima aturada de metges prevista a l'abril, segons ha explicat aquest divendres la ministra Mónica García. Alguns consellers, ha explicat, han proposat que aquesta figura l'exerceixi una organització de pacients.
"Hem acordat proposar una figura de mediació que sigui reconeguda per totes les parts, per continuar avançant en els punts de negociació que ja estan acordats i per evitar la vaga", ha assenyalat García en la roda de premsa posterior al CISNS. "El que han manifestat la majoria de les comunitats és la seva preocupació legítima per les conseqüències que està tenint la vaga en els pacients. I esperem i anhelem, per descomptat, i confiem que es desescalarà el conflicte, tal com ho anem manifestant des de fa molt de temps", ha afegit.
Reunió amb els sindicats
Les declaracions de la ministra es produeixen després de la reunió celebrada aquest dijous, la primera des que els metges van començar amb les seves aturades, entre el departament que dirigeix Mónica García i els sindicats. Una trobada en què s'ha reobert la negociació, donada per trencada, entre totes dues parts. Després de la reunió, la ministra confiava aquest mateix matí que els sindicats "compleixin" amb la seva part i desconvoquin la vaga contra l'Estatut Marc després de Setmana Santa. Aquests, per la seva banda, puntualitzen que el calendari de mobilitzacions "es manté intacte" i fixen la pròxima aturada del 27 al 30 d'abril.
Tot i que en principi Sanitat havia fixat un ple monogràfic sobre la vaga el 9 d'abril, la pressió de diverses comunitats ha forçat a incloure l'aturada dels facultatius en la reunió celebrada avui. Les comunitats han arribat a la reunió amb xifres que evidencien l'impacte de les dues últimes setmanes de vaga. El conseller valencià de Sanitat, Marciano Gómez, ha al·ludit a 200.000 persones afectades a la comunitat. "És un problema que ha de resoldre ella. L'Estatut Marc l'ha de resoldre ella", ha reclamat.
En la mateixa línia, el conseller de Sanitat de Galícia, Antonio Gómez Caamaño, ha instat la ministra a "tancar el meló que ella mateixa va obrir" amb la negociació de l'Estatut Marc i, des de Madrid, la consellera Fátima Matute l'ha urgit a una solució que posi fi a la vaga i l'ha instat a obrir "un marc propi de negociació exclusiu" i vinculant amb aquests professionals.
"Enorme distància"
Malgrat l'optimisme que destil·lava la trobada de dijous entre Sanitat i els sindicats mèdics, celebrada en un "clima de diàleg", aquest mateix divendres el Comitè de Vaga llençava una gerra d'aigua freda sobre l'esperança de la ministra que l'aturada es desconvoqués passada Setmana Santa.
En un comunicat conjunt, el Comitè de Vaga diu que la trobada "ha servit únicament per desbloquejar la situació de ruptura de les negociacions que es va produir el mes de desembre passat per part ministerial i per reprendre el diàleg, però que les postures encara es mantenen molt allunyades a causa de l'enorme distància de plantejaments".
L'eutanàsia de Noelia
En un altre ordre de coses, en la roda de premsa posterior al CISNS la ministra també ha tingut paraules per a la mort per eutanàsia de Noelia Castillo. "S'ha posat fi al patiment de Noelia, exercint el seu dret a morir dignament, tal com contempla la llei d'eutanàsia. Lamentar totes aquelles organitzacions ultres que l'han estat assetjant, que l'han estat pressionant fins a l'últim moment, només per exercir el seu dret a disposar de la seva pròpia vida i a disposar també de la seva mort".
Ha assenyalat que al Consell Interterritorial d'aquest divendres s'hi portava "un manual de bones pràctiques en eutanàsia", que no hem pogut aprovar, perquè en el punt en què ens hem quedat (en al·lusió a la vaga), no hi ha hagut temps d'abordar la resta dels punts, també l'estratègia de cures pal·liatives i el mapa de recursos de cures pal·liatives", ha dit.
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat