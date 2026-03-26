Eutanàsia
Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?
És un trastorn mental greu, caracteritzat per una inestabilitat emocional i de conducta, que a Espanya pateixen unes 600.000 persones
Noelia Castillo Ramos, barcelonina de 25 anys, serà la sisena pacient psiquiàtrica de Catalunya a accedir a la mort digna. La jove va créixer en centres d'acollida des dels 13 anys. L'octubre de 2022, va patir una agressió sexual múltiple i va intentar suïcidar-se. Com a conseqüència, va quedar paraplègica. No pot moure's de cintura cap avall i pateix forts dolors neuropàtics i incontinència. La jove, que es convertirà en la persona més jove d'Espanya a rebre l'eutanàsia, va presentar problemes mentals, com un trastorn límit de la personalitat, des de molt aviat.
El Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) és una malaltia mental greu caracteritzada per una inestabilitat generalitzada en emocions, relacions interpersonals, autoimatge i conducta, i la desregulació emocional n'és el nucli psicopatològic fonamental segons la Societat Española de Psiquiatria i Salut Mental.
En la preadolescència
S'estima que entre l'1,4% i el 5,9% de la població pateix aquest trastorn. A Espanya, afectaria més de 600.000 persones. Es tracta d'una patologia de la inestabilitat i de l'impuls, que es manifesta a la preadolescència i sol diagnosticar-se a l'edat adulta, ja que s'estima que la personalitat no arriba a formar-se fins als 18 anys; per tant, que apareguin símptomes a l'adolescència no significa que s'arribi a desenvolupar, detalla la Fundació AMAI TLP, una ONG amb seu a Madrid dedicada a ajudar persones amb la malaltia i les seves famílies.
Les persones afectades tenen dificultats per gestionar les seves emocions i impulsos, en relació amb els altres. "El TLP genera molt de patiment i dolor a la persona afectada, i també a la seva família i amics", apunta la Fundació. "És important prestar atenció a trets i símptomes que puguin aparèixer en edats primerenques per poder fer una prevenció i un tractament eficaç i intentar minimitzar les conseqüències del trastorn. És una patologia que pot donar-se en diferents contextos independentment de les característiques socials i culturals de la persona afectada", indica aquesta entitat.
Diagnòstic complex
La Fundació assegura que el diagnòstic del Trastorn Límit de la Personalitat és "una cosa complexa" perquè abasta tot l'espectre de la patologia. Per això la majoria de pacients són diagnosticats amb altres trastorns mentals o bé presenten múltiples diagnòstics de manera simultània.
El TLP es pot confondre amb trastorns de l'estat d'ànim com el trastorn bipolar, ja que tots dos comparteixen simptomatologia
El TLP es pot confondre amb trastorns de l'estat d'ànim com el trastorn bipolar, perquè tots dos comparteixen simptomatologia com la inestabilitat i els quadres depressius, tot i que en el primer aquesta inestabilitat és més estable i els canvis són constants; és a dir, l'estat d'ànim pot variar fins i tot en segons, mentre que en el trastorn bipolar es parla fins i tot de mesos romanent en el mateix estat (mania, hipomania i depressió), explica aquesta ONG.
Els símptomes
Entre els símptomes, s'enumeren: amb els antipsicòtics, en moments d'estrès els pacients poden arribar a desenvolupar sentiments de suspicàcia i molta desconfiança, pensar que els altres parlen d'ells o que els volen fer mal; dissociació sobretot en pacients que han experimentat un trauma precoç; conductes de risc (intents de suïcidi o autolesions) que solen portar els pacients al servei d'urgències o a un ingrés.
"Poden interpretar-se pels altres com formes de manipulació o de crida d'atenció, però són en realitat formes disfuncionals que han après per regular o alleujar un dolor insostenible en aquell moment", s'hi assenyala.
També es descriuen explosions de ràbia, hipersensibilitat, por a l'abandonament, relacions inestables i intenses, identitat alterada, impulsivitat... Pel que fa al tractament, la Fundació AMAI assenyala que el Trastorn Límit de la Personalitat es pot tractar amb psicoteràpia o teràpia de diàleg. En alguns casos, conclouen, es poden recomanar medicaments per tractar símptomes específics i sempre sota la supervisió d'un professional mèdic.
