La tuberculosi registra un repunt del 8,3% a Espanya en un any, del 2023 al 2024
El 64,4% dels casos es va produir en homes menors de 15 anys i la meitat correspon a persones nascudes fora de l'Estat
EFE
A Espanya, el 2024 es van notificar 4.270 casos autòctons de tuberculosi, un 8,3% més que el 2023, amb una taxa de 8,8 casos per cada 100.000 habitants, segons dades de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i l'informe de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica.
D'aquest augment del 8,3%, el 64,4% dels casos es va produir en homes menors de 15 anys i la meitat correspon a persones nascudes fora d'Espanya, segons ha donat a conèixer aquest dimarts el Ministeri de Sanitat.
Segons la informació analitzada pel Centre Nacional d'Epidemiologia de l'ISCIII, el seguiment de la patologia és complex en tractar-se de menors i de persones nascudes en un altre país, fet que posa de manifest el canvi dels patrons de vulnerabilitat i la dificultat de seguiment dels casos.
En comparació amb el 2015, la taxa de notificació s'ha reduït un 17%. No obstant això, des del 2021 hi ha una tendència ascendent i quatre comunitats autònomes ja presenten taxes superiors a les registrades aquell any.
Segons indica Sanitat, aquesta malaltia requereix un enfocament intersectorial que integri tots els agents implicats en el control de la infecció i de la malaltia.
L'actualització del Pla de Prevenció i Control de la Tuberculosi per al període 2026-2030 s'alinea amb els compromisos internacionals i té com a objectiu "impulsar i coordinar les actuacions necessàries per avançar cap a l'eliminació de la tuberculosi" com a problema de salut pública a Espanya abans del 2030, així com reduir l'estigma i la discriminació associats a aquesta malaltia.
L'Informe Mundial sobre la Tuberculosi 2025 de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) mostra que, tot i que a escala global el 2024 es va produir un descens del 2% en els nous casos, aquesta evolució no ha estat homogènia.
En concret, a Europa, l'OMS ha detectat que s'ha observat un augment dels casos en els últims anys després de la pandèmia de la covid-19, cosa que indica una reactivació de la transmissió.
