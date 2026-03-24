Mort digna
El Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja paralitzar l’eutanàsia de la jove catalana Noelia
La jove paraplègica, de 24 anys, porta esperant des de fa més d’un any i mig la mort digna que està frenada pels recursos judicials del seu pare
B. Pérez
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d’Estrasburg ha rebutjat que es paralitzi l’eutanàsia de Noelia, la jove paraplègica de 24 anys que porta esperant des de fa més d’un any i mig la mort digna per l’oposició del seu pare. El seu pare, a través de l’associació Abogados Cristianos, s’ha oposat a la seva decisió, però la justícia europea ha desestimat la mesura cautelar sol·licitada per paralitzar el procés iniciat per la seva filla.
Segons fonts judicials citades per la cadena SER, l’associació ultracatòlica Abogados Cristianos, que representa la família de Noelia, ha rebut un revés del TEDH, després de presentar la sol·licitud fa tres setmanes perquè paralitzés l’eutanàsia de Noelia, que ha estat avalada per totes les instàncies mèdiques i judicials a Espanya.
Tribunal Suprem
El pare de Noelia, que pateix paraplegia, fa 20 mesos que intenta anul·lar les decisions del Tribunal Suprem, on va arribar després dels recursos que ha anat presentant. La Generalitat havia activat el protocol per aplicar l’eutanàsia a la jove a finals del passat mes de gener, després que l’Alt Tribunal es pronunciés a favor del respecte de la decisió de la dona, en plenes capacitats mentals.
Les autoritats sanitàries catalanes ja tenen designada la metgessa responsable que donarà suport a la mort assistida a la pacient, que ha patit un empitjorament del seu estat de salut en els últims mesos a causa de la llarga espera judicial. El cas s’ha portat amb absolut secretisme i es desconeix si ja s’ha practicat.
Batalla judicial
El de Noelia és un altre dels casos d’eutanàsia corresponents a l’àmbit de la salut mental. Les dificultats no han derivat de la seva avaluació, sinó de la batalla judicial que ha emprès el seu progenitor per aturar una resolució positiva ja concedida. Noelia va ingressar amb 13 anys en centres d’acollida i, anys més tard, va quedar paraplègica després d’un intent de suïcidi després d’haver patit una agressió sexual grupal.
La jove catalana viu un patiment «greu, crònic i incapacitant» acreditat per la comissió de l’eutanàsia i l’alt tribunal. Ja abans de quedar-se en cadira de rodes tenia problemes de salut mental, ja que patia un trastorn límit de la personalitat.
El passat 29 de gener, el Tribunal Suprem no va admetre el recurs del pare, com tampoc ho va fer el 20 de febrer el Tribunal Constitucional. La Sala Segona, en sessió extraordinària i per unanimitat, va decidir no admetre a tràmit la impugnació de l’home i l’eutanàsia de Noelia és inapel·lable.
