Estatut Marc
¿Fi de la vaga de metges? Sanitat convoca els sindicats a una reunió a la recerca d’un acord
El Ministeri ha proposat dues trobades: el 26 i el 30 de març i els sindicats insisteixen que l’acord ha d’indicar el procediment i els terminis per elaborar «un marc normatiu específic de la professió mèdica»
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat ha remès al Comitè de Vaga dels sindicats mèdics l’oferta de celebrar una reunió aquest dijous 26 de març, i una segona cita el 30 de març, en què proposa la presència com a mediador del Fòrum de la Professió Mèdica (FPME). L’objectiu és arribar a un acord i posar fi a les aturades protagonitzades en els últims mesos pels facultatius que ja han comportat la suspensió de milers de proves i consultes a la sanitat pública.
En un comunicat conjunt, el Comitè de Vaga —format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), juntament amb el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l'Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d'Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA)— assenyala que, després d’analitzar el document de tres pàgines remès pel ministeri per a la reunió convocada, «aquest text no incorpora cap contingut nou respecte a l’esborrany de l’11 de desembre de 2025».
«En conseqüència, no s’aprecia cap avenç en la negociació després dels mesos transcorreguts des de desembre, i resulta especialment preocupant que, després d’aquest període, es convoqui el Comitè de Vaga amb un document que reprodueix mesures ja contingudes en l’esborrany que va motivar la convocatòria de vaga». No obstant això, «en un exercici de responsabilitat i bona fe negociadora, i amb la voluntat expressa d’assolir un acord real», anuncia la seva disposició a assistir a la reunió del dia 26.
Demandes fonamentals
Tanmateix, els sindicats reiteren «les seves sis demandes fonamentals, sobre les quals sí que existeix possibilitat d’avenç efectiu. Entenem que la negociació s’ha de produir sobre aquests punts, ja que no resulta coherent negociar sobre continguts que ja han estat rebutjats i que són, precisament, l’origen del conflicte actual».
Entre les demandes citen que l’acord ha d’establir el procediment i els terminis per elaborar «un marc normatiu específic de la professió mèdica i facultativa, que reguli les condicions particulars de l’exercici de la nostra professió». Així mateix, ha d’establir el procediment i els terminis per a la creació d’una taula de negociació específica del col·lectiu i fixar el procediment per determinar la representativitat electoral dels sindicats presents en aquesta mesa.
Jornada obligatòria
Pel que fa a la jornada màxima obligatòria de 35 hores setmanals, apunten que la jornada a torns tindrà una minoració en funció del nombre de nits i festius, així com en funció d’un coeficient reductor pactat a cada comunitat autònoma. S’establirà una durada màxima de la jornada diària i una durada mínima dels descansos. Els excessos de jornada, és a dir, tota activitat que superi les 35 hores setmanals, tindran caràcter voluntari i es retribuiran al 150% de la jornada ordinària. «Mai no superaran en còmput mensual el màxim de jornada establert en la normativa europea», s’indica.
En jubilació, la proposta del Comitè de Vaga és que s’establiran coeficients reductors de l’edat de jubilació basats en la durada de la jornada laboral efectiva. A més, proposen una regulació dels excessos de jornada, guàrdies de presència física i localitzades, que limitin la durada, la càrrega de treball, els descansos i el còmput del temps treballat.
També proposen la regulació de l’exempció dels excessos de jornada i la garantia d’indemnitat retributiva; garanties en matèria de descansos i conciliació i d’igualtat efectiva entre homes i dones en matèria de maternitat, embaràs, part i lactància. Pel que fa a la classificació professional del personal estatutari, indiquen que ha de reflectir la singularitat del col·lectiu en matèria de qualificació, funcions, responsabilitat i lideratge. Aquesta classificació, conclouen, tindria 9 grups.
Consell extraordinari
El Ministeri de Sanitat ha convocat les comunitats autònomes a un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) extraordinari el pròxim 9 d’abril, per tractar la vaga de metges. L’aturada, convocada en rebuig a la reforma de l’Estatut Marc, ha obligat a suspendre milers de consultes a tot Espanya després de dues jornades setmanals de vaga, al febrer i una altra al març. Comunitats com Extremadura, Madrid o Andalusia han demanat formalment a Sanitat que l’assumpte s’abordi en un CISNS anterior, que se celebra aquest divendres 27 de març, però finalment es tractarà, de manera monogràfica, passada la Setmana Santa.
Abans, dijous, es produirà la trobada amb els sindicats mèdics. El Comitè de Vaga havia demanat en diverses ocasions una reunió amb Sanitat per «no haver d’arribar» a la següent aturada, que s’ha convocat en la setmana del 27 al 30 d’abril.
