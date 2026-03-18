Més mobilitzacions
Els metges de Catalunya tornaran a fer vaga el 19 i 20 de març
El sindicat continua reclamant a Salut una "millora de les condicions laborals" i, de nou, fa coincidir les aturades amb la vaga estatal de cinc dies contra l’Estatut Marc
Beatriz Pérez
El sindicat Metges de Catalunya (MC), el majoritari entre els facultatius catalans, ha tornat a convocar dues noves jornades de vaga per als dies 19 i 20 de març, informa MC en un comunicat. Al febrer, els metges de la sanitat pública, tant de l’atenció primària com dels hospitals, van fer vaga els dies 16 i 20, però el seguiment de la mobilització va ser més aviat discret.
El sindicat continua reclamant a la Conselleria de Salut —a la qual retreu que encara ni tan sols s’hagi reunit amb els metges— una "millora de les condicions laborals". Les aturades a Catalunya coincidiran, una vegada més, amb la vaga estatal de cinc dies —per protestar contra l’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat— a la qual el sindicat català també dona suport.
Aquestes aturades elevaran a nou els dies de protesta del col·lectiu mèdic català des de l’inici de les mobilitzacions a l’octubre, "sense que la conselleria hagi atès encara cap de les reivindicacions dels metges i metgesses", critica el sindicat.
Més "pressió" a Salut
Amb aquesta nova vaga, MC busca "intensificar la pressió" sobre l’Administració sanitària catalana i insisteix que la regulació de les condicions de treball del personal mèdic "és competència de la Generalitat". El sindicat recorda que el marc normatiu vigent permet a les comunitats autònomes establir millores específiques en matèria de jornada, descansos i organització del treball, sense necessitat d’esperar reformes d’àmbit estatal.
"La conselleria que dirigeix Olga Pané és competent per acordar aspectes d’organització, gestió i retribucions que afecten directament el personal facultatiu i, fins i tot, per promoure estatuts o convenis propis", insisteix Metges de Catalunya, que entre moltes altres coses reclama a Salut reformar el règim actual de jornada complementària i els descansos postguàrdia, anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social, limitar les agendes dels metges de família a un màxim de 25 visites (siguin assistencials o no) o augmentar la retribució per hora de guàrdia situant-la, com a mínim, en el 175% del valor de l’hora ordinària.
El sindicat adverteix que el malestar del col·lectiu mèdic és "profund i prolongat en el temps". Assegura que mantindrà les protestes mentre no es produeixin "avenços tangibles" i insta la consellera Olga Pané a moure fitxa.
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà
- Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones
- El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
- Calçats Roig de Figueres acaba una etapa de 157 anys a punt per iniciar-ne una altra
- Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62