Sanitat actualitzarà la classificació de les professions sanitàries per adequar-les a les necessitats actuals

Des de la seva aprovació el 2003, el sistema sanitari i el marc acadèmic de les titulacions universitàries han experimentat canvis significatius, assenyala Sanitat

Una enfermera vacuna un home de la grip. / LLUÍS PÉREZ

Nieves Salinas

El Ministeri de Sanitat ha iniciat el procés per actualitzar la regulació de les professions sanitàries mitjançant l’obertura d’una Consulta Pública Prèvia sobre l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries. La Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, detalla el Ministeri, constitueix el marc normatiu bàsic que regula l’exercici de les professions sanitàries titulades a Espanya, així com determinats aspectes relacionats amb la formació, el desenvolupament professional i les relacions interprofessionals en l’àmbit del Sistema Nacional de Salut.

Des de la seva aprovació el 2003, el sistema sanitari i el marc acadèmic de les titulacions universitàries han experimentat canvis significatius, assenyala Sanitat. Entre aquests destaquen la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’adaptació de les titulacions als actuals marcs de qualificacions, "cosa que fa necessari revisar determinats aspectes del marc normatiu vigent per garantir la seva adequació al context actual".

Funcions professionals

La iniciativa normativa permetrà analitzar l’actualització de la classificació de les professions sanitàries i la seva correspondència amb els nivells de qualificació vigents, així com revisar determinats aspectes relatius a les funcions professionals i a l’organització de les professions sanitàries.

Així mateix, el procés abordarà la regulació de la formació sanitària especialitzada, tenint en compte l’evolució que aquest sistema ha experimentat des de l’aprovació de la llei, tant en la seva organització com en els procediments administratius associats a la seva gestió.

La reforma també preveu reforçar la regulació de la formació continuada i del desenvolupament professional dels professionals sanitaris, en coherència amb la necessitat de garantir l’actualització permanent de competències en el sistema sanitari. Les aportacions rebudes en aquesta Consulta Pública Prèvia permetran recollir l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions sobre els aspectes que s’hauran d’abordar en aquesta actualització normativa, contribuint així a millorar el procés d’elaboració de la futura reforma, conclou el Ministeri.

