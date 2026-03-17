Salut
El Cap de Creus com a aula de formació: 'Salut Integral i Mar' torna a l'Alt Empordà per promoure la natura com a eina de benestar
El curs, impulsat per Som Mar es desenvoluparà entre maig i octubre i utilitzarà la "recepta blava" per promoure la connexió antre salut, mar i comunitat
Amb el suport de la Universitat de Girona, proposa diferents activitats pe potenciar el litoral com a espai d'innovació
El litoral de l’Alt Empordà es convertirà novament en aula oberta amb la tercera edició de la formació Salut Integral i Mar. Teoria i pràctica de la recepta blava, un curs d’especialització impulsat per Som Mar i acollit per la Fundació Universitat de Girona. La proposta, de 70 hores de durada, combina coneixement científic, experiència directa al mar i reflexió sobre la relació entre el benestar de les persones i la salut dels ecosistemes marins. La formació arrencarà el mes de maig i s’allargarà fins a l’octubre.
Experiència d'aprenentatge
La iniciativa arriba enguany a la seva tercera edició consolidant-se com una de les formacions singulars que s’ofereixen al territori. Durant diversos caps de setmana intensius, els participants s’endinsen en una experiència d’aprenentatge que té el mar com a protagonista i que es desenvolupa en alguns dels espais naturals més emblemàtics del litoral empordanès.
Les activitats es duen a terme principalment a Llançà i al Parc Natural del Cap de Creus, així com en altres punts del litoral de l’Albera marítima i la reserva marina de Cerbère-Banyuls. En aquests escenaris, el curs combina sessions teòriques amb experiències pràctiques que permeten explorar el mar des de diferents dimensions.
Activitats diverses
El programa inclou activitats com caminades a la vora del mar, snorkel contemplatiu, caiac, banys de mar, pràctiques de respiració i moviment conscient, així com sessions de reflexió sobre la relació entre natura i salut. L’objectiu és comprendre com el contacte amb els entorns marins pot contribuir al benestar físic, emocional i mental. Un dels eixos centrals de la formació és la denominada "recepta blava", un concepte que defensa el potencial terapèutic i preventiu del mar i que promou el contacte amb la natura com a eina de salut.
Aquesta perspectiva s’inspira en iniciatives internacionals que investiguen els beneficis dels anomenats espais blaus, com el mar, rius o llacs, sobre el benestar de les persones.
La formació també vol proporcionar eines perquè professionals de diferents àmbits puguin integrar aquestes pràctiques en el seu treball. Entre els participants hi ha educadors, terapeutes, professionals de la salut, guies de natura o persones interessades a aprofundir en la relació entre medi ambient i benestar.
Curs especialització universitària
La iniciativa està creada, coordinada i dirigida per l’associació Som Mar, un projecte nascut a Llançà que treballa des de fa anys per promoure la connexió entre salut, mar i comunitat. El curs compta amb un equip docent format per especialistes en àmbits com la salut, la biologia marina, la psicologia, el moviment corporal o l’educació ambiental. Amb el suport de la Fundació Universitat de Girona, la formació s’ha consolidat com un curs d’especialització universitària que aposta per una metodologia vivencial i interdisciplinària.
Amb aquesta tercera edició, el projecte continua reforçant el paper del litoral de l’Alt Empordà com a espai d’innovació en iniciatives que connecten natura, salut i consciència ambiental, convertint el mar en una eina d’aprenentatge i benestar.
