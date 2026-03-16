Pablo Ojeda, expert en nutrició: "Si vols baixar de pes, no t'hi has d'obsessionar"
El nutricionista assegura que els progressos en la pèrdua de pes no s'han de mesurar exclusivament amb la balança.
Ricardo Castelló
Comença el compte enrere per a l'operació biquini 2026, tot i que ja són moltes les persones que s'hi han posat mans a l'obra. L'objectiu és evident: aconseguir un cos en forma per a les vacances d'estiu. No obstant això, no és una tasca senzilla, però gràcies a les xarxes socials es poden trobar milers de recomanacions d'entrenadors personals sobre com assolir una excel·lent condició física.
Un dels últims a pronunciar-se sobre aquesta qüestió ha estat el nutricionista Pablo Ojeda, que va compartir una opinió que pot sorprendre. "Diré una cosa que potser sona una mica estranya, però quan vols baixar de pes, l'últim amb què t'has d'obsessionar és amb això", va assenyalar.
l'expert va assegurar que els progressos en la pèrdua de pes no s'han de mesurar exclusivament amb la balança. Segons el seu parer, "no es reflecteix en els quilos, sinó en l'evolució de la salut en general". En lloc d'enfocar-se en el número de la bàscula, va destacar factors més importants com "respirar millor, tenir una capacitat pulmonar més gran i llevar-se cada matí amb més energia". Aquests són signes clars d'un canvi positiu.
La importància del benestar general
El nutricionista va explicar amb fermesa que, com a resultat d'aquests canvis en el benestar general, "el pes t'anirà acompanyant de manera natural", sense necessitat d'obsessionar-s'hi.
"No t'has d'obsessionar amb el pes, ja que tot és un procés que avança a poc a poc", va afirmar amb convicció, i va suggerir que l'enfocament hauria d'estar en els avenços de salut a mesura que el cos s'adapta i millora.
Un dels errors més comuns que ha observat en els seus pacients, va assenyalar l'expert, és la tendència a voler eliminar de cop tot el que és dolent i introduir tot el que és bo de manera immediata. Tanmateix, va emfatitzar que aquest enfocament és "impossible de sostenir a llarg termini". Segons ell, la clau rau en un canvi gradual.
"Sempre ens obsessionem a voler canviar-ho tot immediatament, però la realitat és que t'has d'anar allunyant molt a poc a poc del que és dolent i introduir molt a poc a poc el que és bo", va explicar.
Finalment, el nutricionista va posar l'accent en la importància de comprendre les circumstàncies personals de cada individu. "I, en tercer lloc, si us plau, mirem les nostres circumstàncies", va concloure.
