Ampliació puntera
L’Hospital del Mar estrena quatre quiròfans més, una uci postcovid i el primer servei de farmàcia robotitzat del món: «Augmenten en un 60% els medicaments emmagatzemats»
El centre sanitari barceloní inaugura la fase dos del seu projecte d’ampliació que li ha permès guanyar fins a 31.000 metres quadrats de superfície i ha costat 162 milions
Beatriz Pérez
Posada de llarg aquest dilluns a l’Hospital del Mar de Barcelona. Aquest centre sanitari, un dels quatre públics de la ciutat comtal, ha presentat les seves noves instal·lacions després de quatre anys d’obres que han permès que tingui 31.000 metres quadrats més de superfície –de 65.755 metres quadrats s’ha passat a 96.598– i que els espais siguin molt més sostenibles. Els treballs han costat 162 milions d’euros. Ala inauguració han assistit el president, Salvador Illa, la consellera de Salut, Olga Pané i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Les noves instal·lacions, ha dit Illa, són «de màxim nivell». «Queda la fase tres [d’ampliació] i la farem; encarregarem el projecte executiu aquest any», ha asseverat.
L’Hospital del Mar, de referència per a més de 300.000 persones, ha acabat ja la fase dos del seu projecte de remodelació –la fase u va finalitzar el maig del 2017–. Aquestes obres han permès al centre incorporar sis unitats d’hospitalització en tres plantes per a pediatria i nounats, obstetrícia i ginecologia i especialitats quirúrgiques –amb un augment de 75 llits més–; unes urgències específiques de cirurgia ortopèdica i traumatologia, pediatria i psiquiatria; una nova uci ‘postcovid’ –dissenyada a amb les lliçons apreses de la pandèmia–; quatre nous quiròfans d’alta complexitat que començaran a funcionar al maig; una nova unitat del dolor; una nova àrea per realitzar endoscòpies; un heliport, i un nou servei de farmàcia robotitzat, únic al món. Aquest servei de farmàcia permet «augmentar en un 60% el volum de medicaments emmagatzemats», segons Elisabet Izquierdo, directora de Tecnologia i Serveis del Mar.
«Tenim una zona de referència a Barcelona que combina zones com la Vila Olímpica, el Raval o la Mina. És un repte, ja que són poblacions molt especials que necessiten moltes vegades una alta intensitat d’actuació. Sens dubte, tenir aquest tipus d’instal·lacions ens ho facilitarà», ha destacat el psiquiatre Víctor Pérez, director de l’àrea assistencial i mèdica del mar. Pérez ha dit que aquest centre sanitari «ha fet una funció fantàstica per a Barcelona», però els seus pavellons tenen «més de 100 anys». Per això la necessitat d’actualitzar les infraestructures. Aquesta fase dos és la més tecnològica de les tres.
En realitat, l’ampliació de l’Hospital del Mar es va posar en marxa el 2008, però les obres es van paralitzar fins a finals del 2015 a causa de la crisi econòmica. Finalment, el maig del 2017 es va inaugurar la primera de les tres fases previstes: un edifici de quatre plantes i 20.000 metres quadrats que va permetre comptar amb un modern Servei d’Oncologia Radioteràpica, una primera ampliació de les Urgències, sis sales de part i dos nous quiròfans.
Fases dos i tres
Així, encara li queda al Mar la tercera fase de la remodelació, la data d’arrencada de la qual encara no està prevista, però que suposarà un augment de 42.000 metres quadrats més de superfície i la incorporació de set nous quiròfans més, entre altres serveis. L’actual fase dos, la que ha acabat ja i s’ha presentat aquest dilluns, ha costat 161.683.286 euros. Tant aquesta fase com la següent, la tres, impliquen «derruir» per «construir a sobre».
«Ha sigut complicat perquè, mentre hi havia obres, l’hospital continuava funcionant. No obstant, no es va produir cap infecció nosocomial producte de les obres», ha destacat Izquierdo. Els elements modulars i prefabricats van permetre accelerar les obres i en tot moment es va tenir en compte la sostenibilitat: les noves instal·lacions compten amb espais verds –una terrassa amb arbres i vistes al mar per al pacient hospitalitzat– i plaques fotovoltaiques. Això li ha permès a l’hospital obtenir la certificació Leed Gold, una de les més elevades de sostenibilitat.
En total, el centre ha guanyat uns 2.700 metres de terrasses, que redueixen unes 2.000 tones de CO2 anuals i milloren el benestar de pacients i personal. A més, aquesta ampliació ha permès posar en marxa tres plantes d’hospitalització per a Pediatria i Nounats, Obstetrícia i Ginecologia amb un guany de 75 llits. Les noves habitacions tenen llum natural i el color de les parets és «sorra de la platja», allunyat del «blanc hospital». A més, el disseny ha inclòs els aprenentatges de la pandèmia i per això els circuits són adaptables i flexibles, per si hi ha una futura crisi sanitària.
Nous quiròfans
Els nous quiròfans de l’Hospital del Mar, que començaran a funcionar al maig, són d’alta complexitat. Dos dels quals, a més, híbrids. Un és de cirurgia vascular i un altre, de neurocirurgia. Els altres són per a cirurgies generals. A més de ser robòtics, un incorpora una ressonància magèntica. Aquests espais permeten realitzar cirurgies de màxima complexitat i cirurgies robòtiques. Amb els set més que incorporarà la tercera fase d’ampliació, l’hospital tindrà 24 quiròfans. Actualment en té 17.
A més, la nova uci, que té espai per a 18 llits per a pacients crítics, està dissenyada seguint l’experiència de la covid-19: amb circuits i espais flexibles i adaptables. Per la seva banda, la nova unitat d’endoscòpies compta amb un espai 11 vegades més gran que l’anterior i millores tecnològiques.
Farmàcia robotitzada
Un dels grans atractius de les noves instal·lacions és el nou servei de farmàcia robotitzat. L’Hospital del Mar és el primer centre sanitari del món a incorporar aquest sistema, que augmenta en un 60% el volum de medicaments guardats. Aquest nou servei optimitza l’espai fins a un 80% gràcies al sistema de gestió logística i redueix els temps d’espera.
L’alcalde Collboni ha remarcat l’«especial vinculació» de l’Hospital del Mar amb la ciutat, i ha destacat que és el centre de referència per als veïns del Raval i la Barceloneta, però també de la Vila Olímpica i Diagonal Mar, cosa que veu com un exemple de la igualtat real d’accés a la sanitat pública.
