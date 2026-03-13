Els metges tornen a la vaga del 16 al 20 de març sense indici d’arribar a un acord amb Sanitat

Nieves Salinas
Els metges tornen a la vaga del 16 al 20 de març (a Catalunya serà els dies 19 i 20). Dilluns arrenca una nova setmana d’aturada nacional convocada pels sindicats després d’un desacord que no cessa amb el Ministeri de Sanitat. Aquest mateix divendres la ministra Mónica García ha enviat una nova carta al Comitè de Vaga en el qual acusa els sindicats de «trencar el principi de bona fe i el propòsit de diàleg i de les negociacions» al mantenir la convocatòria malgrat l’acord assolit amb el Fòrum de la Professió Mèdica, que comptava «amb coneixement i participació» d’aquest comitè.
Així ho ha assenyalat en resposta a la petició del Comitè de Vaga –format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA)– de negociar directament amb ells, i no amb el Fòrum de la Professió Mèdica per posar fi a les mobilitzacions i a la vaga convocades contra l’Estatut Marc.
Un mediador
Sobre l’acord assolit amb el Fòrum de la Professió Mèdica, anunciat el passat dia 5 de març, la titular de Sanitat ha assegurat que «suposava l’oportunitat de mantenir el diàleg, evitar la vaga i desescalar el conflicte», ja que aprofundia en les principals demandes que impliquen el malestar dels professionals.
Els sindicats, no obstant, ja han deixat clar que amb qui ha de negociar la ministra és amb el Comitè de Vaga, la qual cosa fa que les posicions entre les dues parts estiguin igual de distanciades que quan es va anunciar l’inici d’unes aturades que, en format setmanal, de moment s’allargaran fins al mes de juny i a les quals estan cridats més de 176.000 metges de tot Espanya, els que treballen en el Sistema Nacional de Salut.
El Fòrum com a mediador
Aquest divendres, el Comitè de Vaga ha assenyalat que «un acord és un document formal i públic, que ha de ser firmat per les parts que ho estableixen i que, en conseqüència, compromet totes dues a posar en marxa mesures concretes en compliment de l’acordat».
«És veritat» que el ministeri ha ofert al Fòrum una proposta d’acord, afegeixen, en la qual es contemplen aspectes com la creació d’un complement de penositat/nocturnitat sense concretar quantitats; adaptació de la classificació professional «sense atendre les demandes del Comitè de Vaga i sense concretar més aspectes» o la possibilitat d’iniciar el tràmit de sol·licitud de jubilació anticipada.
Sobre aquesta proposta, el comitè de vaga afegeix: «el seu contingut és imprecís i pobre. Al·ludeix a algunes de les nostres demandes fonamentals, però ho fa en termes tan imprecisos que resulta impossible valorar-ne l’abast o les conseqüències pràctiques. D’altra banda, ignora la nostra reivindicació d’un Estatut propi i d’un model de jornada basat en la voluntarietat de les guàrdies».
Nombroses reunions
La ministra García ha insistit, per la seva banda, que el diàleg amb les organitzacions que integren el Comitè «no és un procés recent ni puntual», sinó que, l’últim any, Sanitat ha mantingut reunions de treball amb elles tant dins de l’Àmbit de Negociació, on hi ha un representant de CESM, com en més de 25 trobades específiques amb membres del Comitè. Al llarg d’aquests 12 mesos s’han assolit diferents preacords, que «en cap moment» s’han vist reflectits en una desescalada del conflicte per part dels sindicats, ha criticat.
La ministra ha traslladat que la intenció de diàleg i negociació del Ministeri «continua vigent, com ho ha estat en tot moment», sempre que es respectin els acords previs que instaven a desconvocar la vaga i al Fòrum de la Professió Mèdica com a «àmbit de diàleg i negociació» sobre les millores per als metges.
Noves mobilitzacions
Els sindicats, per la seva banda, insisteixen que no pararan en les seves protestes. En aquesta nova setmana de vaga, organitzacions com AMYTS, sindicat majoritari de metges de Madrid, han convocat mobilitzacions durant els cinc dies d’aturada, començant per una manifestació, el dilluns 16 de març, que anirà del Congrés dels Diputats al Ministeri de Sanitat com a senyal de protesta.
En aquesta comunitat, la consellera de Sanitat, Fátima Matute, es reunia aquesta setmana amb responsables de CESM i, com està fent en els últims mesos, demanava a la ministra que retiri l’Estatut Marc i ha mostrat el seu recolzament a la possibilitat d’elaborar un text propi per a la professió. S’ha de recordar que, el 26 de gener, Sanitat firmava amb els sindicats majoritaris l’acord per a l’aprovació d’un nou Estatut Marc, amb nous drets i millors condicions laborals per als professionals sanitaris. L’acord va ser rubricat i firmat per CCOO, UGT, CSIF i el sindicat d’infermeria Satse.
Els metges sempre l’han rebutjat perquè consideren que necessiten un text propi, que inclogui les seves peculiaritats. L’anterior convocatòria de la vaga, del 16 al 20 de febrer, va tenir un seguiment desigual –i no excessivament alt– per comunitats. Però van ser diversos els consellers de Sanitat els que van posar sobre la taula l’impacte en l’activitat assistencial amb la cancel·lació d’intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques o consultes externes programades.
