A partir de l’estiu
Un corredor aeri amb drons enviarà bosses de sang i material mèdic entre l’Hospital del Pallars i l’Arnau de Vilanova
Aquesta ruta durarà entre 40 i 45 minuts, davant els 75 per carretera, i «millora molt la connectivitat en l’àmbit rural», on hi ha petits consultoris amb «moltes dificultats de transport», segons la consellera Pané
Una particular factura 180.000 euros a la Generalitat per portar mostres de sang de l’ICO amb cotxe
El SEM ampliarà plantilla amb 117 nous llocs de treball
Beatriz Pérez
Catalunya posarà en marxa a partir de l’estiu un servei regular de transport sanitari amb drons entre l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, i l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. L’objectiu és millorar els temps de resposta i l’equitat territorial en l’enviament de bosses de sang, altres tipus de mostres biològiques, fàrmacs i material mèdic de petites dimensions a zones rurals i de muntanya. Si la ruta a la carretera dura uns 75 minuts, la d’aquest corredor aeri, que permet connectar àrees de molt difícil accés, serà d’entre 40 i 45.
Aquest projecte està liderat per la Conselleria de la Presidència –a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)–, així com per la Conselleria de Salut –a través de la Fundació TIC Salut i Social—. El futur corredor aeri s’ha anunciat aquest divendres a l’Hospital del Pallars, durant la jornada de presentació de l’informe ‘Integració de drons en el sistema de salut: zones clau per al desplegament territorial’.
Segons ha dit la consellera de Salut, Olga Pané, el transport de material sanitari mitjançant drons «no només millora els temps de desplaçament, sinó també la qualitat amb què arriben les mostres biològiques, perquè a l’evitar el sotragueig de les carreteres pateixen menys deteriorament».
A més, aquest sistema permet una «reducció de gairebé el 98%» de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.«Millora molt la connectivitat en l’àmbit rural, on tenim petits consultoris amb moltes dificultats de transport per carretera», ha dit aquest divendres Pané des de Tremp. «És una tecnologia que no entén d’horaris: pot funcionar al matí, a la tarda o a la nit», ha afegit. A Catalunya aquest és el primer corredor d’aquest tipus i un dels «projectes pioners en zones rurals a Espanya».
10 zones estratègiques
Aquest informe del Govern ha identificat 10 zones estratègiques amb 15 hospitals en els quals es considera factible desplegar rutes de logística sanitària a curt i mitjà termini, entre les quals es troben les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran. És precisament en aquesta on es desplegarà aquesta primera ruta. El Govern vol obrir pròximament dues noves rutes més que connectin les poblacions de Tremp, Sort i Viella i els seus diferents centres assistencials, com hospitals i centres d’atenció primària (CAP).
El projecte del corredor aeri entre Lleida i Tremp ja ha consolidat la primera fase tècnica i de seguretat. El Govern està tramitant amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa) l’autorització avançada que permetrà obrir rutes regulars amb totes les garanties. Segons ha recalcat Pané, «a l’hivern, quan les carreteres poden quedar tallades per neu, els drons poden garantir el transport de material sanitari». «També poden ajudar a urgències i emergències en llocs de molt difícil accés», ha dit la consellera.
A partir de l’estiu
Quan s’obtingui l’autorització, prevista a partir de l’estiu, s’iniciaran els primers vols del dron, amb una durada d’entre 40 i 45 minuts davant els prop de 75 minuts que implica la ruta convencional per carretera. Serà un servei regular que, alhora, permetrà realitzar vols no programats i peticions a demanda.
A més de la imminent ruta Lleida-Tremp, la regió sanitària Alt Pirineu i Aran estudia establir pròximament nous corredors de drons per al transport de mostres biològiques, fàrmacs i equipament sanitari entre Tremp, Sort i Viella.
Experiències de drons en salut
Des del 2023, la Generalitat ha avaluat el potencial dels drons per transformar la logística sanitària mitjançant dues proves pilot a la Garrotxa i a la regió sanitària Metropolitana Nord. Els resultats van confirmar la viabilitat tècnica i assistencial del model, amb una reducció dels temps de transport superior al 70% i un descens del 98% en les emissions de CO2.
També s’ha constatat una millora de la qualitat clínica de les mostres. A la Garrotxa es va observar una disminució de la degradació de les mostres (hemòlisi, que provoca la destrucció dels glòbuls vermells en sang) d’aproximadament el 50% i a l’àrea metropolitana les mostres van arribar en condicions òptimes.
