Optipunt Figueres, detecció precoç del glaucoma amb tecnologia avançada
Aquesta malaltia pot causar una pèrdua de visió irreversible sense que el pacient noti cap símptoma
A Optipunt avaluen el nervi òptic amb una prova no invasiva que analitza amb precisió les estructures internes de l’ull
El Dia Mundial del Glaucoma, el 12 de març, és una oportunitat clau per recordar que aquesta malaltia ocular pot avançar sense símptomes i causar una pèrdua de visió irreversible. A Optipunt Figueres i Optipunt Dr. Zaben treballen cada dia en la detecció precoç d’aquesta malaltia mitjançant tecnologia avançada i protocols de telemedicina oftàlmica.
El glaucoma es coneix com el «lladre silenciós de la visió». Quan apareixen els símptomes, el dany al nervi òptic ja pot ser significatiu, per això, la prevenció i el diagnòstic precoç són fonamentals.
Què és el glaucoma?
El glaucoma és una malaltia que danya progressivament el nervi òptic, generalment associada a un augment de la pressió intraocular, aquest dany afecta primer la visió perifèrica i pot avançar cap a la visió central si no es tracta. Segons l’Organització Mundial de la Salut, el glaucoma és una de les principals causes de ceguesa irreversible al món, la detecció precoç és l’única manera de frenar-ne la progressió.
En el Dia Mundial del Glaucoma a Figueres, des d’Optipunt insistim en la importància de fer revisions oculars periòdiques, especialment si tens més de 60 anys, antecedents familiars o miopia alta.
A Optipunt Figueres avaluen el nervi òptic mitjançant tomografia de coherència òptica (OCT), una prova no invasiva que permet analitzar amb gran precisió les estructures internes de l’ull.
L’OCT permet mesurar el gruix de la capa de fibres nervioses, detectar danys microscòpics abans que hi hagi símptomes, comparar resultats en controls successius, identificar la progressió del glaucoma. Aquesta tecnologia és fonamental, ja que permet detectar alteracions fins i tot quan la pressió ocular està dins de valors normals.
Detecció del glaucoma
Un dels pilars diferencials d’Optipunt és l’ús de telemedicina oftàlmica per a la confirmació diagnòstica. Quan detecten signes compatibles amb glaucoma, com ara alteracions a l’OCT, pressió intraocular elevada o canvis en el camp visual, envien les proves a especialistes oftalmòlegs mitjançant sistemes de telemedicina. Això permet confirmar la detecció inicial, obtenir una valoració especialitzada ràpida, reduir els temps d’espera i millorar la coordinació assistencial.
Si el diagnòstic es confirma, fan la derivació immediata del pacient per iniciar el tractament al més aviat possible, ja sigui amb col·liris, tractament làser o cirurgia sota supervisió mèdica. Aquest enfocament integral millora la seguretat del pacient i optimitza la cura de la seva salut visual.
Ceguesa silenciosa
El glaucoma no fa mal i no avisa, per això, les revisions periòdiques són essencials. A Optipunt Figueres i Optipunt Dr. Zaben mesuren la pressió intraocular, avaluen el nervi òptic mitjançant OCT, analitzen el camp visual, confirmen diagnòstic mitjançant telemedicina i fan una derivació coordinada a l’especialista.
El Dia Mundial del Glaucoma ens recorda que una revisió a temps pot evitar una pèrdua visual irreversible. Protegeix la teva visió a Figueres No esperis a tenir símptomes, reserva la teva revisió ocular completa a Optipunt Figueres o a Optipunt Dr. Zaben i protegeix la teva visió avui.
Per a més informació podeu consultar la web www.optipunt.com o trucar al 972 501 090. Una revisió a temps pot canviar el curs escolar i prevenir és sempre millor que curar.
