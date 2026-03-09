Hospital Vithas Barcelona: un model sanitari transformador
Amb més de 39.000 metres quadrats, 160 habitacions individuals, 14 quiròfans i una completa cartera de serveis, l’hospital ofereix una atenció pròxima centrada en l’experiència dels pacients.
L’Hospital Vithas Barcelona, el primer centre hospitalari de la companyia a la província de Barcelona i el segon a Catalunya, compleix els seus primers mesos d’activitat. Ubicat al municipi d’Esplugues de Llobregat, en el número 157 de l’avinguda de Cornellà, l’hospital neix amb la vocació d’oferir una atenció basada en la millor experiència de pacient i qualitat assistencial acreditada, sota un model sanitari transformador.
«Vithas Barcelona condensa tota la proposta de valor assistencial de la nostra companyia i l’experiència acumulada pels nostres 12.600 professionals», explica el Dr. Pedro Rico, CEO de Vithas. Una proposta «fonamentada en la qualitat acreditada, l’experiència de pacient i la innovació com a motor d’un model assistencial transformador que ens ha situat en el lideratge de la sanitat», afegeix el Dr. Rico.
Infraestructura i serveis d’avantguarda
Amb més de 39.000 metres quadrats, l’Hospital Vithas Barcelona compta amb 160 habitacions individuals, entre elles set suites, i 14 quiròfans. Disposa de 60 consultes d’especialitats mèdiques, un servei d’urgències 24 hores amb circuits diferenciats per a pacients adults i pediàtrics, i àrees especialitzades com la Unitat de Cures Intensives, la Unitat d’Oncologia i una cuidada àrea maternoinfantil.
Entre les seves especialitats es troben les àrees de cardiologia, cirurgia cardiovascular, neurociències, oncologia mèdica i radioteràpica, pediatria, ginecologia i obstetrícia, traumatologia, dermatologia, oftalmologia, rehabilitació, medicina intensiva i moltes altres. Tot això, gestionat per un equip que assolirà 1.800 professionals sanitaris i no sanitaris quan l’hospital estigui a ple rendiment.
Per a la directora gerent de l’hospital, Anna Guiró, són dades que no només reflecteixen que ens trobem davant «un centre gran, modern i eficient, sinó que es tracta d’un espai que cuida, transforma i inspira». «Una atenció pròxima, humana i personal és la base perquè la salut millori i es mantingui», remarca.
Tecnologia i atenció centrada en el pacient
Per garantir la màxima qualitat assistencial, l’hospital incorpora tecnologia diagnòstica, quirúrgica i terapèutica d’última generació, i ha sigut dissenyat sota els estàndards de la Joint Commission International, l’acreditació d’excel·lència sanitària més exigent a nivell mundial que ja ha acreditat quatre hospitals del grup, així com Vithas com a companyia en la modalitat Enterprise.
A més a més, l’Hospital Vithas Barcelona incorpora els Instituts Vithas Cardiovascular, Oncològic, Neurociències i Oftalmològic, un model innovador que promou el treball col·laboratiu dels especialistes davant la medicina fragmentada convencional. Alhora, potencia la investigació i la docència, claus per al progrés de la sanitat.
El nou hospital també ha sigut concebut sota principis d’accessibilitat universal i està incorporat al sistema Vithas One, capaç d’optimitzar tant els processos assistencials com els administratius. Gràcies a això, Vithas Barcelona treballa en xarxa al costat de la resta d’hospitals i centres del grup, mitjançant la digitalització d’un historial clínic únic i amb sistemes de big data i intel·ligència artificial.
El seu compromís ambiental és un altre dels aspectes destacables, ja que en línia amb el compromís de Vithas, el nou hospital és neutre en carboni en consum de gas i electricitat, entre altres mesures mediambientals. Les seves instal·lacions segueixen el concepte d’«espais que curen», amb llum natural i entorns humanitzats, reflectint un compromís ferm amb la sostenibilitat i la qualitat de vida dels pacients.
Un hospital de referència a Catalunya
L’hospital representa un sòlid compromís de Vithas amb Catalunya i aspira a reforçar l’ecosistema d’innovació sanitària present a Esplugues i l’Hospitalet de Llobregat, el Bioclúster d’Innovació i Salut.
Vithas Barcelona s’afegeix a uns altres quatre equipaments de Vithas a Catalunya: l’Hospital Vithas Lleida i els centres mèdics de Tàrrega, Lleida i Garraf (a Vilanova i la Geltrú). Amb aquesta obertura, la companyia consolida la seva presència en aquest territori i reforça la seva estratègia d’oferir atenció sanitària integral, innovadora i sostenible, amb un model centrat en el pacient.
Actualment, Vithas està format per 22 hospitals i 39 centres mèdics, amb 12.600 professionals a tot Espanya, posicionant-se com un dels líders de la sanitat privada al país gràcies al suport del seu únic accionista, Goodgrower, pertanyent a la Família Gallardo.
Vithas: compromís amb Catalunya i la sanitat
L’Hospital Vithas Barcelona es perfila com un pol d’innovació, recerca i formació, integrant els darrers avenços tecnològics amb un model d’atenció transformador. Disposa d’instal·lacions humanitzades construïdes amb materials ecosaludables, prioritzant l’accessibilitat universal i promovent un entorn saludable a través de la llum natural i de tecnologies al servei del pacient.
Amb aquest nou hospital, el més gran del grup, Vithas reforça la seva presència a Catalunya i es consolida com un dels principals grups hospitalaris privats d’Espanya.
