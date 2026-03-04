Salut
El documental 'El Petitet' arriba a Figueres per donar suport a les persones amb miastènia i promoure la investigació
La projecció es fa a la Cate el 18 de març, amb taquilla inversa
Vol sensibilitzar sobre "aquesta malaltia que no sempre es veu", explica Mireia Sais d'AMES Catalunya
El proper 18 de març, a les vuit del vespre, La Cate de Figueres obrirà les portes a una vetllada que anirà molt més enllà del cinema. La sala acollirà una projecció solidària del documental El Petitet, una iniciativa amb finalitat benèfica destinada a donar suport a les persones afectades de miastènia i a impulsar la investigació d’aquesta malaltia neuromuscular encara poc coneguda per la societat.
Rumba catalana al Liceu
El film narra la història de Joan Ximénez, conegut artísticament com El Petitet, músic gitano del Raval de Barcelona que convivia amb miastènia gravis. Lluny de resignar-se a les limitacions que comporta la malaltia, va emprendre un repte majúscul: portar la rumba catalana al majestuós escenari del Gran Teatre del Liceu. El resultat és un relat profundament humà, carregat d’emoció, música i perseverança, que posa rostre i veu a una realitat que sovint es viu en silenci.
El Petitet va morir el 2024 afectat per la malaltia. Nascut a Barcelona el 1962, era fill d’un dels primers palmeros que van acompanyar Peret. Havia acompanyat com a percussionista grans noms de la rumba com el Gato Pérez o Los Amaya. El 2017, complint una promesa a la seva mare, va aconseguir dur una música popular com rumba al temple de la música culta com és el Liceu, acompanyat de l’Orquestra Simfònica de Rumba del Raval. Una autèntica peripècia, recollida a la pel·lícula documental Petitet, el rumbero que prometió lo imposible, de Carles Bosch, guanyadora del premi Gaudí al millor documental. Amb aquella simfònica, va ser programat al Festival Portalblau de l’Escala, l’estiu del 2018, a la Mar d’en Manassa.
La projecció es farà amb taquilla inversa, i els fons recaptats es destinaran íntegrament a l’Associació Miastènia d’Espanya (AMES), entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb miastènia, oferir suport a les famílies i promoure la recerca científica. Mireia Sais, delegada d’AMES Catalunya destaca que l’acte vol ser, a més d’una proposta cultural, un espai de trobada, sensibilització i compromís col·lectiu. "Aquesta projecció és molt especial per a mi. El Petitet no només representa una història de superació personal, sinó també la visibilització d’una realitat que moltes persones viuen en silenci. Amb iniciatives com aquesta volem sensibilitzar la societat i, alhora, sumar recursos per continuar impulsant la recerca i el suport a les persones afectades", relata Sais. Fa onze anys, la seva vida va fer un gir sobtat. Sense cap avís previ, va deixar de poder empassar i parlar amb normalitat. Aquell dia va començar un recorregut llarg i complex amb la miastènia gravis. Avui, estabilitzada, ha decidit fer un pas endavant per donar a conèixer la malaltia com a delegada d’AMES Catalunya.
Millorar la qualitat de vida
L’associació treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb miastènia gravis a través de l’assessorament mèdic i emocional, la recerca, els grups de suport i les campanyes de visibilització. Una de les més simbòliques és la il·luminació de verd de façanes d’edificis públics amb motiu del Dia Internacional de la Miastènia Gravis, el 2 de juny. Aquest estiu passat, Ventalló es va sumar per primera vegada a la iniciativa. El seu objectiu és contribuir a construir un futur amb més consciència, menys barreres i menys soledat per a les persones que conviuen amb la miastènia gravis. Perquè, com defensa, el coneixement i la unió no només ajuden: donen força.
Aquest compromís amb la visibilització també es tradueix en accions concretes al territori. Aquest Nadal passat, Sais va organitzar, des de l’associació, diferents quines a municipis com Ventalló i Garrigàs. I amb aquest nou acte preveu tornar a donar visibilitat a la malaltia i a recollir fons per a la seva investigació.
