"Fàrmacs com l'Ozempic haurien d'estar finançats per als nens"
Entre el 7% i el 10% dels casos d'obesitat infantil tenen base genètica
Beatriz Pérez
Entre un 7% i un 10% de l’obesitat infantil té una "base genètica o metabòlica molt forta". Fàrmacs com l’Ozempic, amb semaglutida, s’utilitzen en nens a partir dels 12 anys. El Ministeri de Sanitat només el finança per a la diabetis tipus 2, no per a la pèrdua de pes. El Wegovy, indicat per a això últim, tampoc és finançat. En nens de sis anys amb obesitat, s’indica el Saxenda, que porta liraglutida i tampoc és finançat. Aquests medicaments s’utilitzen en pediatria des del gener del 2025.
"Les famílies han de costejar-se el medicament. L’obesitat pediàtrica amb problemes greus hauria de tenir aquests medicaments finançats", defensa a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, de Catalunya el doctor Eduard Mogas, cap de la Unitat de Tractament de l’Obesitat Infantil de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Aquesta unitat tracta l’obesitat i les patologies associades, com problemes de son o hipertensió. Avui es commemora el Dia Mundial de l’Obesitat.
La Unitat de Tractament de l’Obesitat Infantil de Vall d’Hebron es va posar a caminar fa dos anys i actualment fa el seguiment de més de 380 nens i adolescents. L’últim any, ha fet unes 200 primeres visites i ha passat d’atendre sis a nou casos setmanals. A aquesta consulta arriben els casos més greus derivats de l’atenció primària o altres serveis hospitalaris. "Aquí hi ha nens de menys de 16 anys que pesen més de 160 quilos. Són els casos més extrems", matisa Mogas. A Catalunya, el 14% dels nens i el 8% de les nenes pateixen obesitat, segons l’última Enquesta de Salut (Esca 2024). La xifra no es reparteix de manera homogènia, sinó que va per barris.
Així, entre les famílies amb menys recursos, la prevalença arriba al 15%, mentre que en les més afavorides es queda en un 5%. En zones vulnerables, el risc pot ser fins a vuit vegades superior. Davant aquesta realitat, l’hospital reivindica que, més enllà de tractar els casos més greus, actua com a "agent de salut pública" i incideix en els hàbits i l’educació que condicionen la salut des de la infància.
En aquesta unitat, l’abordatge de l’obesitat infantil és "multidisciplinari", com explica el doctor Mogas. Les visites són "simultànies" amb una psicòloga i una nutricionista pediàtrica. "L’obesitat ha anat en augment. Del 2010 al 2020, vam aconseguir estabilitzar-la, però després va tornar a augmentar amb la covid. Cada vegada l’obesitat és més intensa: comença a una edat més primerenca i els nens són més obesos", adverteix aquest endocrí.
Fàrmacs... i exercici
Segons Mogas, la societat actual és "obesogènica", és a dir, l’estil de vida "hi predisposa". "També és cert que [l’obesitat] està correlacionada amb el nivell d’ingressos de la família, el temps que els nens passen sols a casa. Però també tenim una taxa infantil d’obesitat genètica que no és menyspreable: aproximadament entre el 7% i el 10% té una base genètica", indica.
Els fàrmacs antiobesitat també estan indicats en pediatria. "Però és molt important explicar que, per si sols, no fan res. S’han d’administrar quan toca i sempre després de fer una intervenció intensiva en els estils de vida", diu aquest endocrí. És a dir, més dieta i exercici físic. "I fins i tot intervenció psicològica", precisa. Un dels aspectes que es treballen és el sentiment de culpa o vergonya amb el qual arriben molts nens a la consulta.
Tot i que aquests fàrmacs s’utilitzen en pediatria des de fa només un any, les conclusions "a curt termini" han demostrat que, amb un suport mèdic adequat, suposen un "turbo": "augmenten la intensitat dels resultats", diu Mogas. "Però en pacients que només prenen el fàrmac i no fan un canvi en els seus estils de vida, la resposta és negativa", adverteix.
En la primera visita mèdica d’aquesta unitat, els especialistes identifiquen sedentarisme o baixa resistència aeròbica. "Els nens no haurien de patir limitacions físiques derivades de la seva composició corporal, sigui per excés de greix o falta de força muscular. Si ho detectem, els derivem a l’equip de Medicina Física i Rehabilitació", apunta Mogas.
La metge rehabilitadora avalua la condició física i, si detecta debilitat o sedentarisme, s’activa un programa presencial o de telerehabilitació. "El programa presencial el fem en grups amb sessions setmanals durant tres mesos, en les quals treballem la força i exercicis cardiovasculars", descriu la fisioterapeuta Berta Canut. "L’objectiu no és només perdre greix, sinó guanyar força, millorar la composició corporal i crear l’hàbit de moure’s".
Segons la Vall d’Hebron, la intervenció multidisciplinària dona bons resultats. El 35% dels pacients presenta una adherència molt baixa a la dieta mediterrània en arribar a la unitat. Després de la intervenció nutricional i els tallers grupals amb famílies, cap pacient es manté en aquesta franja. "Som capaços de millorar de manera significativa la qualitat nutricional i la percepció de qualitat de vida", diu Mogas.
Els resultats antropomètrics són més discrets: la pèrdua de pes rares vegades supera el 10%. Tot i això, en molts pacients se’n frena la progressió, un èxit en una malaltia amb el metabolisme alterat i tendència a cronificar-se.
