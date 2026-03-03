Optipunt participa en un innovador projecte europeu per a la detecció precoç de la degeneració macular
El centre òptic de Figueres s’integra al projecte europeu Pyrenees – i-SCREEN per avançar en la detecció precoç de la DMAE amb tecnologia OCT i intel·ligència artificial
Optipunt forma part activa d’un ambiciós projecte europeu de recerca en salut visual, l’estudi Pyrenees – i-SCREEN, finançat pel programa Horizon Europe, l’objectiu del qual és millorar la detecció precoç de la Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE), una de les principals causes de pèrdua de visió en persones grans.
Aquest estudi internacional reuneix centres de referència en oftalmologia i optometria de tot Europa, entre ells l’Hospital Clínic de Barcelona i el Centre Universitari de la Visió, juntament amb universitats i hospitals de Suïssa, Àustria, Eslovènia i el Regne Unit. En aquest context, Optipunt representa l’optometria clínica de proximitat, demostrant el paper clau de les òptiques clíniques en la prevenció i el diagnòstic precoç de patologies oculars.
El projecte es basa en la captació d’imatges OCT d’alta resolució realitzades en la pràctica optomètrica habitual a pacients majors de 55 anys, encara que no presentin símptomes visuals. Aquestes imatges són analitzades mitjançant una xarxa virtual d’especialistes en oftalmologia i optometria, recolzats per algoritmes d’intel·ligència artificial, capaços d’identificar canvis patològics en fases inicials.
Gràcies a aquesta col·laboració, Optipunt contribueix directament a:
- Detectar de manera precoç signes de DMAE i alteracions retinianes.
- Millorar els circuits de derivació ràpida i coordinada entre òptics-optometristes i hospitals.
- Impulsar un model d’atenció visual compartida, més eficient, preventiu i centrat en el pacient.
Des d’Optipunt, l’estudi es desenvolupa sota la coordinació clínica del Dr. Zaben, integrant l’experiència assistencial diària amb els protocols de recerca europeus i garantint la qualitat i el rigor en la recollida de dades clíniques.
La participació d’Optipunt en aquest projecte reforça el seu compromís amb la innovació en salut visual, la prevenció de la degeneració macular i la recerca clínica en optometria, contribuint a millorar els circuits de detecció precoç i derivació hospitalària, i apropant la recerca europea d’alt nivell a l’atenció visual de proximitat.
