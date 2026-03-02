Ús sexualitzat de drogues
Barcelona obligarà el personal de les saunes i clubs a formar-se sobre 'chemsex' i primers auxilis
Els centres d’addiccions de la ciutat on hi hagi "més població diana" incorporaran un sexòleg expert en aquesta problemàtica
Beatriz Pérez
L’Ajuntament de Barcelona oferirà una formació sobre 'chemsex' i primers auxilis de caràcter obligatori al personal de les saunes i clubs gais. Aquesta formació inclourà protocols per atendre intoxicacions, crisis de salut mental i agressions sexuals. En paral·lel, el Servei Català de la Salut (CatSalut) contractarà un professional en sexologia en aquells centres d’atenció i seguiment (els CAS, dedicats a les addiccions) de la ciutat on hi hagi "una proporció de població diana més gran", segons fonts municipals.
El 'chemsex' –pràctica que consisteix en sessions grupals de sexe de fins a tres dies en què s’entremescla el consum de drogues, principalment metamfetamina– és un "problema de salut pública de primera magnitud" a la ciutat comtal. Tot i que no totes les persones que participen en aquestes sessions presenten un consum problemàtic, el 'chemsex' és una pràctica de risc i n’hi ha que acaben desenvolupant una addicció a les drogues.
Els metges alerten que aquesta pràctica augmenta no només el risc de contraure infeccions de transmissió sexual (ITS), sinó també els problemes psiquiàtrics. Alguns doctors han començat ja a veure casos de persones que practiquen 'chemsex' en situació de sensellarisme a la muntanya de Montjuïc. S’ha de matisar que aquests últims representen els casos més extrems de tots i són minoritaris, però que existeixin demostra que la problemàtica existeix i que es pot agreujar. "La major part de les sessions de 'chemsex' tenen lloc en ambients privats, ja sigui en domicilis, hotels o clubs. La pràctica en espais públics és puntual i en situacions molt extremes", assegura la regidora de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva.
Estratègia municipal
Conscients de la problemàtica, l’Ajuntament de Barcelona, a través del Departament de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (APSB), ha impulsat el Programa de resposta coordinada al fenomen 'chemsex' a Barcelona 2025-2028. Aquesta estratègia, assenyalen fonts municipals, és el fruit del "primer any" de funcionament de la Taula de ciutat sobre 'chemsex'. La "complexitat" d’aquesta pràctica –que combina aspectes de salut sexual, salut mental, addiccions i vulnerabilitat social– exigeix una "resposta intersectorial estructurada".
"Aquesta estratègia neix amb la voluntat d’abordar una pràctica amb implicacions complexes per a la salut física, mental i social, que requereix una resposta coordinada i integral per part dels serveis públics i comunitaris. Per aquesta raó, la iniciativa s’ha treballat des de l’àmbit sanitari i també social, amb la participació d’entitats del col·lectiu LGTBI i fins i tot de persones usuàries de 'chemsex'", defensa Villanueva, que afegeix que un dels objectius és "evitar l’estigmatització" del col·lectiu.
Prevenció i atenció urgent
L’estratègia municipal a aquest fenomen, en augment des de la pandèmia de covid-19, implica reforçar la prevenció i l’atenció urgent. També per avançar en la vigilància epidemiològica i la seguretat pública. Com a mesures més concretes, el consistori vol enviar missatges de prevenció "selectiva" en les aplicacions de contactes de la comunitat LGTBI. A més de mantenir reunions de coordinació amb saunes i clubs privats per diagnosticar conjuntament les mesures de seguretat per implementar, el Servei Català de la Salut (CatSalut) –segons l’Ajuntament– contractarà un professional en sexologia als centres d’atenció i seguiment (CAS) –dedicats a les addiccions– de la ciutat on hi hagi "més població diana".
"També es formarà professionals de recursos que atenen persones que practiquen 'chemsex' per millorar l’atenció en l’àmbit sexual, de manera que puguin detectar les situacions derivades del consum sexualitzat de substàncies i derivar-les als recursos adequats", expliquen fonts municipals. El consistori, a més, treballarà en la coordinació dels cossos de seguretat i la resta d’agents institucionals que participin en la resposta al 'chemsex', "incloent l’atenció de situacions de crisi", conflictes, agressions i des d’una perspectiva alineada amb les polítiques de salut pública.
Informació a tota la ciutadania
L’Ajuntament també està elaborant un document d’informació bàsica sobre el 'chemsex' dirigit a tota la ciutadania, en què s’inclogui què és el 'chemsex', a quins grups de població afecta, quins possibles impactes pot tenir sobre la salut, quines són les dades sobre la situació epidemiològica actual, quins recursos públics i comunitaris estan disponibles a Barcelona i com sol·licitar ajuda professional. Aquesta informació anirà acompanyada de campanyes de difusió, xerrades, tallers informatius, entre d’altres, així com d’accions informatives presencials en festivals i espais públics.
"L’estratègia també preveu mantenir reunions de coordinació amb saunes i clubs privats per diagnosticar conjuntament les mesures de seguretat per implementar, així com les necessitats de formació sobre 'chemsex' del personal, i fer seguiment de la implementació dels canvis indicats en cada cas. En aquest sentit, s’oferirà una formació obligatòria sobre 'chemsex' i primers auxilis dirigida al personal de les saunes i clubs, que inclourà protocols per atendre intoxicacions, crisi de salut mental i agressions sexuals", afegeixen aquestes fonts.
