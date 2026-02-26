IMMUNOTERÀPIES CAR-T
Sant Joan de Déu impulsa una xarxa pública d’hospitals europeus que fabriquin immunoteràpies CAR-T contra el càncer
Susana Rives, la primera metge d’Espanya que va administrar aquest tractament fa 10 anys, encapçala un ambiciós projecte per formar des de Barcelona centres d’altres països en la producció de teràpies cel·lulars
Assajos d’immunoteràpies CAR-T obren una nova via per frenar l’avenç de l’esclerosi múltiple
Les teràpies avançades creades al Clínic remeten el càncer en més de la meitat de pacients sense opcions curatives
Les immunoteràpies CAR-T, prometedores en el càncer, s’obren a tractar també el lupus
Beatriz Pérez
La doctora Susana Rives, hematooncòloga pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (Esplugues de Llobregat), va ser el 2016 la primera metge d’Espanya a administrar una immunoteràpia CAR-T. Aquell primer pacient tractat tenia llavors set anys i patia una leucèmia limfoblàstica aguda. Per utilitzar aquesta innovadora teràpia –que consisteix, a grans trets, en la modificació genètica de la sang del pacient perquè els seus glòbuls blancs, els limfòcits T, ataquin les cèl·lules canceroses–, la doctora Rives va estar un mes a Filadèlfia formant-se per aplicar-la després en nens. Als EUA ja s’havien tractat pacients amb teràpies CAR-T i s’havien descrit complicacions noves. Rives volia aprendre bé el maneig d’aquests efectes adversos. Per això la seva estada a l’altre costat del bassal.
Una dècada després, aquell primer pacient ja és un adolescent. També una dècada després, Rives, considerada en el dia d’avui una de les millors 100 metges d’Espanya per la revista ‘Forbes’, és la doctora que liderarà –de la mà del seu hospital, Sant Joan de Déu– el projecte internacional AriChall, un dels més ambiciosos fins ara en matèria de teràpies CAR-T i que pivotarà en tres eixos. Un, impulsar un assaig clínic d’una CAR-T «acadèmica» (això és, d’origen públic, sense ànim de lucre i fabricada en hospitals) per als nens amb leucèmia limfoblàstica aguda en primera recaiguda. A Espanya ja hi ha una CAR-T per a nens amb leucèmia limfoblàstica aguda, però és en segona recaiguda i, a més, prové de la indústria farmacèutica.
La producció local de teràpies CAR-T és molt més barata -uns 90.000 euros per pacient, davant els 320.000 de les farmacèutica- i a més escurça els temps
Dos, que aquest tractament s’aprovi finalment per l’Agència Europea del Medicament (EMA). I tres, formar des de Sant Joan de Déu –de la mà de l’Hospital Clínic de Barcelona– centres sanitaris de fins a quatre països d’Europa (Itàlia, França, Bèlgica i els Països Baixos) perquè també ells fabriquin les seves pròpies teràpies CAR-T. Aquesta última és potser la gran gesta d’aquest projecte: la creació d’una xarxa pública europea d’hospitals que col·laborin i produeixin teràpies avançades tant per al càncer infantil com adult.
«Volem potenciar una xarxa pública d’hospitals europeus que col·laborin i fabriquin teràpies CAR-T», defensa la doctora Rives, que a més és investigadora principal del projecte AriChall i del grup d’investigació de Leucèmia i Hemopaties Pediàtriques de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD). Això, esgrimeix aquesta metge, suposa «democratitzar» l’accés a les teràpies CAR-T.
¿Per què? Perquè tot i que la leucèmia limfoblàstica aguda és un càncer altament curable en la majoria de nens (entre el 80% i el 90% se salven), el seu pronòstic empitjora de manera significativa quan es produeix una recaiguda. A aquest petit grup de pacients anirà dirigida aquesta nova teràpia CAR-T. Però, a més, la producció local d’aquesta suposarà no només una considerable reducció de costos –uns 90.000 euros per pacient davant els 320.000 que costen els procedents de la indústria farmacèutica–, sinó també dels temps.
«La indústria inverteix més en aquelles malalties que els donen un retorn econòmic. El càncer infantil és una malaltia rara»
«Nosaltres a Sant Joan de Déu tenim la nostra Plataforma de Teràpies Avançades, que ens permet fabricar CAR-T en menys temps», explica aquesta hematòloga. Així els tractaments arriben abans al pacient. I, a més, Rives assenyala un altre avantatge de les CAR-T acadèmiques davant les comercials. És potser la que a ella més li importa: «La indústria inverteix més en aquelles malalties que els donen un retorn econòmic. El càncer infantil és una malaltia rara. Sovint la pediatria i els tumors estranys queden fora dels assajos clínics perquè són tractaments molt cars per a molt pocs pacients».
Fins ara, els principals beneficiaris de les teràpies CAR-T han sigut els adults. Metges com Susana Rives, d’un perfil mediàtic més aviat baix però amb un alt prestigi, treballen dia a dia per acostar aquests costosíssims tractaments als nens. Aquesta doctora destaca que Sant Joan de Déu, a més, preveu desenvolupar altres assajos per aplicar les CAR-T en tumors sòlids, com el sarcoma d’Ewing i el glioma difús intrínsec de tronc (DIPG). L’assaig per a aquest últim, liderat pel doctor Andrés Morales, començarà aquest març.
El gran salt: d’adults a nens
Aquesta teràpia CAR-T acadèmica que Sant Joan de Déu preveu crear a través del projecte AriChall es denomina CAR-T ARI-0001. És el mateix nom que té la teràpia CAR-T per a adults desenvolupada a l’Hospital Clínic per un equip multidisciplinari liderat per l’immunòleg Manel Juan i l’hematòleg Julio Delgado. Gràcies a AriChall, aquesta teràpia farà ara el salt del món dels adults als nens.
Fins ara, els principals beneficiaris de les teràpies CAR-T han sigut els adults. Metges com Rives treballen dia a dia per acostar aquests costosíssims tractaments als nens
A Espanya, Sant Joan de Déu ja compta amb 30 pacients pediàtrics en assaig clínic en fase 2 de tractament amb la teràpia CAR-T ARI-0001. Ara, en el marc d’aquest nou assaig europeu, Sant Joan de Déu incorporarà 10 pacients més, de manera que el nombre total de participants a Espanya ascendirà a 40 nens.
A nivell europeu, seran un total de 70 nens, tots en primera recaiguda. En aquests moments, l’Hospital Sant Joan de Déu ja està fabricant el CAR-T ARI-0001 a la seva Plataforma de Teràpies Avançades. El centre envia a més el tractament fabricat per ell a altres hospitals d’Espanya perquè els nens d’altres comunitats poden beneficiar-se sense necessitat de traslladar-se.
La consolidació de les CAR-T
Una dècada després que Rives tractés el primer pacient d’Espanya amb una teràpia CAR-T, aquestes s’han consolidat en la medicina del país. Les CAR-T han deixat de ser experimentals i són actualment un medicament aprovat –a Espanya, el Ministeri de Sanitat en finança set: cinc de procedents de la indústria farmacèutica i dues d’acadèmiques o ‘públiques’: fabricades en hospitals–. S’han convertit en un dels fàrmacs més prometedors no només per tractar càncers hematològics, sinó també tumors sòlids i fins i tot altres malalties com el lupus o l’esclerosi múltiple.
Les CAR-T són un dels fàrmacs més prometedors no només per tractar càncers hematològics, sinó també tumors sòlids i fins i tot malalties com el lupus o l’esclerosi múltiple
Són tractaments altament costosos, que han tirat endavant gràcies a ajudes públiques del Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya i també gràcies a l’impuls de la societat civil. En concret, l’assaig clínic AriChall s’emmarca en la convocatòria Attract 2025, impulsada per sis organitzacions benèfiques europees, entre les quals, l’Associació Espanyola Contra el Càncer. L’estudi també està finançat a Espanya per la Fundació Bosch Aymerich amb 200.000 euros, que permetran ampliar el nombre de participants en tres pacients més.
