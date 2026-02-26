Salut
Espanya tindrà enguany el fremanezumab, el primer fàrmac contra la migranya pediàtrica: una injecció un cop al mes
Un assaig internacional en què ha participat l'hospital Vall d'Hebron demostra que el fremanezumab és eficaç i segur a l'hora de prevenir la malaltia en nens de 6 a 17 anys
Beatriz Pérez
Espanya tindrà, al llarg d'aquest any, un fàrmac preventiu per tractar la migranya en infants i adolescents, cosa que fins ara no existia. El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha participat en un estudi internacional de fase 3 que ha demostrat, per primera vegada, l'eficàcia del fremanezumab, un fàrmac que és, a més, "segur" per reduir la freqüència de la migranya en infants d'entre 6 i 17 anys.
Els resultats d'aquest assaig, conegut com a "Space", s'han publicat recentment a la revista The New England Journal of Medicine (NEJM). La migranya és una malaltia neurològica freqüent, discapacitant i sovint invisible que no només afecta la població adulta, sinó també l'11% dels infants i adolescents. El fremanezumab consisteix en una injecció subcutània un cop al mes.
Amb la inauguració el 2019 del Migraine Adaptive Brain Center, Vall d'Hebron s'ha convertit en un referent en la recerca de la migranya. I de la mà de la prestigiosa neuròloga Patricia Pozo-Rosich —que dirigeix aquest centre especialitzat—. "La migranya és una malaltia que debuta a la infància o adolescència. I per a aquesta edat encara no hi havia cap tractament preventiu aprovat", explica a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, la doctora Pozo-Rosich. Aquesta doctora és, a més, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Vall d'Hebron i directora del Laboratori de Recerca en Cefalea i Dolor Neurològic del VHIR.
Impacte en la "qualitat de vida"
La inexistència d'un tractament preventiu té un impacte en la qualitat de vida i en les decisions vitals durant l'adolescència. Els episodis de migranya en menors d'edat poden comportar dolor intens, nàusees, vòmits, hipersensibilitat a la llum o al soroll i una afectació important de la vida diària. "El que fèiem fins ara era utilitzar en infants tractaments aprovats per als adults, però amb escassa eficàcia i baixa tolerabilitat", prossegueix Pozo-Rosich.
"La migranya és una malaltia que debuta a la infància o l'adolescència. I per a aquesta edat encara no hi havia cap tractament preventiu aprovat"
El fremanezumab és un anticòs monoclonal dissenyat per actuar sobre una molècula clau en el desenvolupament dels atacs de migranya. En adults, aquest tipus de fàrmac ja ha demostrat ser eficaç en la prevenció de la migranya amb un bon perfil de seguretat.
Abans d'arribar a la pràctica clínica, el fàrmac encara ha de superar processos reguladors i fixar-ne el preu. Pozo-Rosich calcula que s'administrarà als hospitals i no als centres de salut, i que estarà disponible al llarg d'aquest any.
L'assaig "Space" ha inclòs més de 230 pacients i ha mostrat una reducció significativament més gran dels dies de migranya amb el fàrmac que amb placebo. En concret, el grup tractat va reduir de mitjana prop de 2,5 dies de migranya al mes.
Prevenció de la migranya
El primer tractament preventiu és l'educació, la comprensió de la malaltia i la correcció d'hàbits de vida. Pozo-Rosich assenyala que un estil de vida poc saludable (no esmorzar, començar a fumar, fer poc exercici físic...) s'associa sovint amb més afectació, i que tractaments com el fremanezumab s'ofereixen a qui pateix "quatre o més dies de migranya al mes".
"L'estil de vida que portem és la base del tractament de la migranya. Els infants o adolescents més afectats per la migranya no esmorzaven, alguns començaven a fumar, feien poc exercici..."
El fremanezumab ha demostrat ser eficaç, ben tolerat i segur, amb una administració mensual amb ploma autoinjectable. "L'avantatge és que saps segur que l'adolescent se'l punxa [perquè s'administra a l'hospital] i no te n'has de recordar cada dia", destaca la doctora, que es mostra molt esperançada amb aquest nou tractament.
Canvi de paradigma
Disposar de tractaments dirigits a mecanismes específics pot permetre un abordatge més personalitzat i eficaç de la migranya pediàtrica. A llarg termini, això podria reduir la càrrega de la malaltia, prevenir la cronificació en l'edat adulta i millorar el benestar emocional i social dels pacients més joves.
"Tractar adequadament la migranya des de les primeres etapes pot tenir un impacte molt positiu en l'evolució futura de la malaltia". "És important que aquests pacients no normalitzin el dolor i puguin desenvolupar la seva vida amb la màxima normalitat possible", conclou.
