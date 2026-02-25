Salut
Només una de cada cinc gironines ha recollit el producte menstrual gratuït de la Generalitat
Les farmàcies han distribuït més de 50.000 unitats, amb un predomini general de les calces menstruals
Laura Teixidor
Gairebé dos anys després de la posada en marxa de la campanya de distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, les dades oficials constaten que l’abast de la iniciativa a les comarques gironines encara està lluny de la població potencial a qui s’adreça.
Segons les xifres publicades al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i desglossades per codi postal, a la província de Girona s’han distribuït 51.260 productes menstruals reutilitzables. La població potencial de dones a la demarcació és de 254.000, fet que implica que aproximadament només una de cada cinc gironines ha recollit el producte gratuït ofert per l’Executiu català.
La campanya, sota el lema La meva regla, les meves regles, va ser impulsada pel Departament d’Igualtat i Feminismes i es va començar a desplegar el març del 2024 a través de la xarxa de farmàcies, amb la col·laboració del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya. A les comarques gironines, més de 350 farmàcies s’hi van adherir i uns 700 professionals van rebre formació específica per assessorar les usuàries.
Predomini clar de les calces menstruals
Del total de 51.260 unitats distribuïdes, el producte més demanat han estat les calces menstruals, amb 29.200 unitats, cosa que representa gairebé el 57% del total. En segon lloc, se situa la copa menstrual, amb 16.683 unitats (prop del 33%), mentre que les compreses de tela han tingut una implantació més discreta, amb 5.377 unitats (al voltant del 10,5%). Les dades consoliden una tendència que ja es va començar a apuntar durant la primera setmana de la campanya.
A la ciutat de Girona s’han distribuït 9.137 productes, xifra que representa gairebé el 18% del total de la província. També en aquest cas les calces menstruals encapçalen el rànquing, amb 5.041 unitats, seguides de la copa menstrual (3.149) i les compreses de tela (947).
Pel que fa a Catalunya, la campanya havia distribuït fins al 13 de gener un total de 557.671 productes menstruals reutilitzables arreu del territori: 320.065 calces menstruals (57,39%), 181.211 copes menstruals (32,50%) i 56.395 compreses de tela (10,11%). A aquesta xifra s’hi afegeix el lliurament extraordinari de 120.000 productes a l’Associació Cívica La Nau, repartits a través de més de 174 entitats socials per garantir l’accés a dones en situació de vulnerabilitat, fet que eleva el total global a 677.671 unitats distribuïdes.
Pel que fa a la taxa de cobertura —calculada sobre el conjunt de dones d’entre 10 i 60 anys els anys 2024 i 2025—, el Govern situa l’abast de la campanya en un 21% si es tenen en compte els productes efectivament dispensats (557.671), en un 36% segons els QR generats (961.607) i en un 47% atenent els accessos registrats a la campanya (1.247.320).
