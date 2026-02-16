Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda CarnavalMonstres museu DalíParc Agrari Alt EmpordàTurisme Oli CadaquésSuspensió Carnaval Llançà
instagramlinkedin

Aturades a tot Espanya

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Els metges de Catalunya faran una vaga pròpia els pròxims dilluns 16 i divendres 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut

Metges de Catalunya convoca una vaga de facultatius el 16 i 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut

¿Per què els metges fan vaga? De l’estatut propi a la regulació de la jornada

Vaga de metges a Manresa.

Vaga de metges a Manresa. / ÒSCAR BAYONA

Beatriz Pérez

Barcelona

Elsmetges catalans faran una vaga pròpia els pròxims dilluns 16 i divendres 20 de febrer per pressionar directament laConselleria de Salut i aconseguir millores que, asseguren els facultatius, estan en mans de la titular del departament, Olga Pané, com el final de les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir períodes vacacionals. Aquests són els serveis mínims en la sanitat catalana, establerts pel Departament de Treball, previstos per a la setmana que ve.

¿Quant dura la vaga sanitària?

La vaga convocada per Metges de Catalunya serà del dilluns 16 de febrer (a partir de les 8 hores) al 17 de febrer (fins a les 8 hores) i del 20 de febrer (a les 8 hores) al 21 de febrer (fins a les 8 hores).

En paral·lel, la convocatòria de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) contempla aturades del 16 al 20 de febrer (des de les 0.00 fins a les 23.59) i altres períodes posteriors.

¿Quina atenció està garantida als hospitals?

Als hospitals del Siscat (la sanitat concertada) funcionaran amb normalitat:

  • Les urgències: funcionament normal (inclosa observació) segons criteri mèdic.
  • Les unitats especials: ucis i similars, coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i també radioteràpia/quimioteràpia, a més d’altres unitats d’urgència vital.
  • L’oncologia: radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital; en altres casos, segons criteri facultatiu.
  • La cirurgia: activitat inajornable derivada d’urgències o casos greus (inclòs pre i postoperatori), segons direcció mèdica.
  • Els pacients ja ingressats: es manté l’atenció assistencial sanitària durant l’ingrés.

¿Què passarà a la primària?

Està garantida l’assistència urgent en l’horari habitual de cada centre (CAP amb atenció continuada/urgent, CUAP, PAC i PADES).

La dotació de la plantilla serà del 25% el primer dia; a partir del segon dia, un terç. Si el dispositiu és unipersonal, es considera mínim i s’ha de prestar amb l’assistència normal prevista per a aquest dispositiu.

¿Quins altres serveis es veuran afectats?

  • Serveis farmacèutics: es mantenen amb el personal facultatiu necessari en guàrdies i torns de nit establerts.
  • Transport sanitari: garantit per a totes les urgències, i també per a tractaments oncològics, diàlisi i oxigenoteràpia, a més de trasllats per a proves urgents segons criteri facultatiu.
  • Coordinació d’urgències i emergències mèdiques: funcionament normal.
  • Resta de serveis: règim de dia festiu, a excepció d’aquells centres on la plantilla en festiu sigui igual que en laborable, que passaran al 50%.
  • Banc de Sang i Teixits (centres fixos i equips mòbils): 50% del servei.
  • Centres penitenciaris i centres educatius de justícia: servei equivalent a dia festiu.
  • Atenció telefònica d’emergències/urgències: només comunicacions que s’hagin de gestionar sense demora.
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
  2. La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
  3. El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
  4. Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món
  5. Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants
  6. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  7. Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat
  8. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu

La hibridació: l'opció sostenible més equilibrada

La hibridació: l'opció sostenible més equilibrada

Defuncions del 16 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 16 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

El Cercle Euram de l'Empordà es «refunda» per a reforçar el seu paper com a lobby empresarial

El Cercle Euram de l'Empordà es «refunda» per a reforçar el seu paper com a lobby empresarial

Agenda del 16 al 22 de febrer a l'Alt Empordà

Agenda del 16 al 22 de febrer a l'Alt Empordà

Joan Dausà farà parada al festival Sons del Món de Roses per presentar el seu nou disc, 'Immortals'

Joan Dausà farà parada al festival Sons del Món de Roses per presentar el seu nou disc, 'Immortals'

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"

Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"

Aquest és el programa del Carnaval de Castelló d'Empúries i Empuriabrava 2026

Aquest és el programa del Carnaval de Castelló d'Empúries i Empuriabrava 2026
Tracking Pixel Contents