Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Illa MateuaAgenda CarnavalAlcalde burla ventJudici Ortega Monasterio
instagramlinkedin

Aturades a tot Espanya

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Els metges de Catalunya faran una vaga pròpia els pròxims dilluns 16 i divendres 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut

Metges de Catalunya convoca una vaga de facultatius el 16 i 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut

¿Per què els metges fan vaga? De l’estatut propi a la regulació de la jornada

Vaga de metges a Manresa.

Vaga de metges a Manresa. / ÒSCAR BAYONA

Beatriz Pérez

Barcelona

Elsmetges catalans faran una vaga pròpia els pròxims dilluns 16 i divendres 20 de febrer per pressionar directament laConselleria de Salut i aconseguir millores que, asseguren els facultatius, estan en mans de la titular del departament, Olga Pané, com el final de les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir períodes vacacionals. Aquests són els serveis mínims en la sanitat catalana, establerts pel Departament de Treball, previstos per a la setmana que ve.

¿Quant dura la vaga sanitària?

La vaga convocada per Metges de Catalunya serà del dilluns 16 de febrer (a partir de les 8 hores) al 17 de febrer (fins a les 8 hores) i del 20 de febrer (a les 8 hores) al 21 de febrer (fins a les 8 hores).

En paral·lel, la convocatòria de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) contempla aturades del 16 al 20 de febrer (des de les 0.00 fins a les 23.59) i altres períodes posteriors.

¿Quina atenció està garantida als hospitals?

Als hospitals del Siscat (la sanitat concertada) funcionaran amb normalitat:

  • Les urgències: funcionament normal (inclosa observació) segons criteri mèdic.
  • Les unitats especials: ucis i similars, coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i també radioteràpia/quimioteràpia, a més d’altres unitats d’urgència vital.
  • L’oncologia: radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital; en altres casos, segons criteri facultatiu.
  • La cirurgia: activitat inajornable derivada d’urgències o casos greus (inclòs pre i postoperatori), segons direcció mèdica.
  • Els pacients ja ingressats: es manté l’atenció assistencial sanitària durant l’ingrés.

¿Què passarà a la primària?

Està garantida l’assistència urgent en l’horari habitual de cada centre (CAP amb atenció continuada/urgent, CUAP, PAC i PADES).

La dotació de la plantilla serà del 25% el primer dia; a partir del segon dia, un terç. Si el dispositiu és unipersonal, es considera mínim i s’ha de prestar amb l’assistència normal prevista per a aquest dispositiu.

¿Quins altres serveis es veuran afectats?

  • Serveis farmacèutics: es mantenen amb el personal facultatiu necessari en guàrdies i torns de nit establerts.
  • Transport sanitari: garantit per a totes les urgències, i també per a tractaments oncològics, diàlisi i oxigenoteràpia, a més de trasllats per a proves urgents segons criteri facultatiu.
  • Coordinació d’urgències i emergències mèdiques: funcionament normal.
  • Resta de serveis: règim de dia festiu, a excepció d’aquells centres on la plantilla en festiu sigui igual que en laborable, que passaran al 50%.
  • Banc de Sang i Teixits (centres fixos i equips mòbils): 50% del servei.
  • Centres penitenciaris i centres educatius de justícia: servei equivalent a dia festiu.
  • Atenció telefònica d’emergències/urgències: només comunicacions que s’hagin de gestionar sense demora.
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  2. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  3. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
  4. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  5. Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
  6. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  7. Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat
  8. El Suprem tanca la porta a mantenir la renda antiga si en un immoble hi viu un familiar i no el titular

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Joan Jorquera reapareix d'una lesió amb el subcampionat d'Espanya

Joan Jorquera reapareix d'una lesió amb el subcampionat d'Espanya

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

Mor la treballadora d'una empresa del Bon Pastor a qui li va caure part del sostre pel fort vent

Mor la treballadora d'una empresa del Bon Pastor a qui li va caure part del sostre pel fort vent

Quina relació tenien amb Epstein els noms espanyols que surten als arxius? Per què han aparegut?

Quina relació tenien amb Epstein els noms espanyols que surten als arxius? Per què han aparegut?

El Tribunal Suprem avala que sortir "en punt" pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar

El Tribunal Suprem avala que sortir "en punt" pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar

La recepta tradicional de la coca de llardons per fer a casa

La recepta tradicional de la coca de llardons per fer a casa
Tracking Pixel Contents