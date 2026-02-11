Salut
La figuerenca Carme Rigall, reelegida presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial
Actualment és també vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC)
L'Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE) ha reelegit la farmacèutica figuerenca Carme Rigall com a presidenta, en el marc de la recent renovació del seu òrgan de govern.
Rigall, titular d’oficina de farmàcia des de 1998, compta amb una àmplia trajectòria professional i una sòlida experiència en àmbits com l’ortopèdia, les fórmules magistrals i l’homeopatia. Actualment, és també vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), de la qual forma part l’AGFE, i manté un ferm compromís amb la defensa dels interessos de la farmàcia comunitària.
Amb aquesta reelecció, la nova Junta Directiva de l’AGFE queda constituïda per Carme Rigall, presidenta, Sílvia Valent, vicepresidenta, Alba Gómez, secretària, Pau Quirante, tresorer, Joana Bellsolà, vocal, i Ferran Castells, vocal.
L’AGFE és l’associació provincial de Girona integrada a la FEFAC. Treballa per representar, defensar i promoure els interessos de les farmàcies de la demarcació, així com per impulsar iniciatives que reforcin el paper sanitari i social de la farmàcia comunitària.
