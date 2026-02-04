Oncologia
Oncolliga Girona amplia el servei de psicooncologia a l'Hospital de Figueres
L’any passat es van atendre psicologicament un total de 268 persones a l'Alt Empordà
La Fundació Oncolliga Girona ha ampliat el servei de psicooncologia a l'Hospital de Figueres per donar resposta a la creixent demanda de suport emocional i psicològic de les persones que passen per un procés oncològic. Des del passat mes d’octubre, aquest servei, que fins aleshores s’oferia exclusivament a l'Hospital d'Atenció Intermèdia Bernat Jaume, també es presta dins del centre hospitalari.
L’ampliació ha estat possible gràcies a la incorporació d’una nova psicòloga a l’equip d’Oncolliga, fet que ha permès reforçar la cobertura i acostar el servei a un nombre més gran de pacients i famílies del territori. A Figueres, l’ampliació ha permès incrementar l’horari de visites i oferir el servei no només al Bernat Jaume, sinó també a planta dins de l’Hospital de Figueres i a les consultes externes, ampliant així els espais d’atenció i facilitant l’accés al servei.
L’any passat, el servei de psicooncologia va atendre un total de 268 persones a l'Alt Empordà. El servei es desenvolupa en coordinació amb els i les professionals de l’Equip de Suport Hospitalari per garantir la continuïtat assistencial. A més, també s’ofereix atenció domiciliària a aquells pacients identificats i derivats pels equips PADES de cada àrea bàsica de salut.A
Ampliació del servei a l'Hospital de Palamós
Aquest servei també s'ha ampliat a l'Hospital de Palamós on Oncolliga ofereix des de fa anys atenció psicooncològica dos dies a la setmana a Palamós Gent Gran. Amb aquesta ampliació, s’ha afegit un dia més d’atenció a l'hospital, facilitant l’accés al suport emocional a persones amb diagnòstic oncològic en un entorn hospitalari proper. L'any passat es van atendre 312 persones del Baix Empordà.
Psicooncologia d’Oncolliga Girona
El servei de psicooncologia d’Oncolliga Girona proporciona suport emocional i psicològic a les persones amb càncer i a les seves famílies, ajudant-les a comprendre la malaltia, gestionar l’ansietat i l’estrès associats al procés oncològic, adaptar-se als canvis que comporta la malaltia i, si escau, afrontar processos de dol.
Des dels seus inicis, la Fundació Oncolliga Girona ha apostat per apropar aquest servei als hospitals i centres sanitaris, en el marc de la seva política de descentralització i proximitat. Actualment, l’entitat disposa d'un equip de set psicooncòlogues que donen servei a la seu central de Girona i als hospitals de Figueres, Palamós, Olot, Campdevànol i Blanes.
