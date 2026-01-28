Optipunt utilitza la Intel·ligència Artificial en la salut visual: tecnologia que ajuda a veure-hi millor
La funció de la IA és donar suport i millorar l’atenció al pacient sense oblidar que l’experiència humana és clau
La Intel·ligència Artificial (IA) ja forma part del nostre dia a dia. La fem servir al mòbil, al cotxe o quan fem una compra en línia. Però també està arribant, de manera responsable i útil, a l’àmbit de la salut visual.
A les òptiques i centres de visió, la Intel·ligència Artificial no substitueix el professional. La seva funció és ajudar, donar suport i millorar l’atenció al pacient, combinant l’experiència humana amb eines tecnològiques avançades.
La IA aplicada a la visió
En termes senzills, la Intel·ligència Artificial permet analitzar informació de manera ràpida i ordenada. En salut visual, això es tradueix en una millor organització de les dades clíniques, una detecció més precoç de possibles problemes i un seguiment més precís de cada pacient.
L’optometrista continua sent qui decideix. La tecnologia aporta informació, però el criteri professional i l’experiència continuen essent fonamentals.
La Intel·ligència Artificial ja s’aplica en diferents aspectes de la pràctica diària: anàlisi de dades clíniques, ajudant a detectar canvis o patrons en la visió del pacient; gestió interna, facilitant l’organització de cites, informes i processos administratius; comunicació amb el pacient, mitjançant recordatoris personalitzats i seguiment després de la visita; i formació professional, actualitzant protocols i ajudant a millorar la presa de decisions.
Aplicacions reals
A Optipunt Dr. Zaben, aquestes eines s’utilitzen amb un criteri molt clar: millorar la qualitat assistencial sense perdre el tracte humà.
La Intel·ligència Artificial s’empra, per exemple, per donar suport a la valoració de la visió binocular, interpretar proves visuals complexes o millorar l’adaptació de lents especials en casos que requereixen una atenció més precisa, com determinades patologies corneals o tractaments personalitzats.
No tota innovació és necessàriament útil. Per això, els professionals insisteixen en la importància d’avaluar cada eina, comprovar que està avalada per evidència científica i garantir sempre la protecció de les dades del pacient.
La tecnologia ha de ser una ajuda, no una complicació. I mai no ha de substituir la relació de confiança entre professional i pacient.
El factor humà és clau
Per molt avançada que sigui la tecnologia, hi ha una cosa que cap sistema pot reemplaçar: l’empatia, l’experiència clínica i la capacitat d’adaptar-se a cada persona.
La Intel·ligència Artificial no veu el pacient, no l’escolta ni entén el seu context. Aquesta part continua sent, i continuarà essent, responsabilitat del professional de la salut visual.
Mirant cap al futur
La Intel·ligència Artificial aplicada a la salut visual representa una oportunitat per millorar diagnòstics, optimitzar processos i oferir una atenció més eficient i personalitzada. Sempre que s’utilitzi amb ètica, formació i sentit comú.
A l’Empordà, alguns centres ja aposten per aquest equilibri entre innovació tecnològica i atenció propera, demostrant que el futur de la visió passa per sumar tecnologia sense perdre humanitat.
