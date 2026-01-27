La solució per la pèrdua de cabells no és lluny: demana cita al Centre Mèdic Medes
La Unitat Capil·lar de Figueres ofereix tractaments amb un abordatge mèdic i humà per tornar a sentir-te bé amb la teva imatge
En els darrers anys, la salut capil·lar s’ha convertit en una preocupació cada vegada més present. El ritme de vida actual, l’estrès crònic, la manca de descans i els desequilibris alimentaris poden afectar l’estat del cabell i del cuir cabellut, i provocar pèrdua de densitat, caiguda estacional, canvis de textura, falta de brillantor, caspa, irritacions o inflamació, amb impacte tant estètic com en el benestar general. Per això, avui parlar de salut capil·lar va molt més enllà dels xampús o de l’estilisme: implica hàbits, prevenció i una mirada professional. I, tot i que sovint es pensa de seguida en els implants per a la calvície, no són l’única opció, ja que la pèrdua de cabell pot tenir causes diverses en homes i dones, com ara factors genètics, canvis hormonals en l’embaràs, la perimenopausa o la menopausa; o l’estrès, entre d’altres.
Així és com neix la Unitat Capil·lar del Centre Mèdic Medes de Figueres, (al carrer Pujada del Castell, 39) per oferir una atenció integral i personalitzada a totes les persones, tant homes com dones, que pateixen pèrdua o debilitament del cabell. Els professionals tenen present que no es tracta només d’una qüestió estètica, sinó també emocional; per això ofereixen un tracte proper i compten amb la tecnologia més avançada per obtenir resultats segurs i naturals. L’equip està dirigit pel Dr. Jorge Zegarra, cirurgià capil·lar de la Clínica Planas de Barcelona, i el Dr. David Moriscot, especialista en medicina estètica. A més, compta amb el suport de dos dermatòlegs: Dr. Daniel Morgado i Dra. Lorena Santacroce.
El centre ofereix diverses tècniques, com ara el plasma ric en plaquetes (PRP), la mesoteràpia capil·lar, tractaments farmacològics personalitzats, acompanyament nutricional i implants capil·lars. Des del Centre Mèdic Medes remarquen que el més important és fer un bon diagnòstic; per això utilitzen tecnologia d’última generació. El tricoscopi és un aparell de diagnòstic per la imatge, com si es posés el cabell sota un microscopi, que permet veure amb molta precisió els fol·licles i la dermis. Un cop feta l’anàlisi, el metge especialista determina el tractament a seguir.
«Els tractaments són diversos i depenen del pacient: pot ser només un o una combinació. En el nostre àmbit és molt important el tractament domiciliari i que el pacient s’hi involucri per obtenir els resultats desitjats», explica el Dr. David Moriscot. I afegeix que «és molt important fer un bon seguiment per avaluar els resultats i ajustar el tractament si és necessari, segons com avanci cada cas». Des de la Unitat Capil·lar es fa un «tractament de xoc» per intentar recuperar al màxim la densitat i la fortalesa del cabell i, després d’aquesta primera fase, s’adapta el procediment perquè sigui el més senzill i còmode possible per al pacient. Els professionals del centre treballen per estar actualitzats i fan servir mètodes contrastats i demostrats, que són els que actualment funcionen millor.
Preguntes freqüents
Com sé si tinc un problema capil·lar?
Algun dels símptomes poden ser caiguda accelerada dels cabells, pèrdua de densitat o aparició de clapes.
Només tracten problemes de pèrdua de cabells?
No, també tractem problemes dermatològics com la inflamació o la descamació.
Quina cirurgia capil·lar realitzen?
Tècnica FUE, (Follicular Unit Extraction) que és una tècnica de microimplant capil·lar que permet extreure les unitats fol·liculars una a una, sense cicatrius lineals i amb una recuperació més ràpida.
Atenen a homes i dones?
Sí, fem una anàlisi i un diagnòstic diferenciat per a cada pacient.
Quin és el procediment?
Fem una visita presencial, avaluem els cabells i el cuir cabellut i realitzem les proves necessàries pel diagnòstic, per finalment poder pautar un tractament personalitzat.
Com puc demanar cita?
Pots enviar un whatsapp al 651 160 911, enviar un mail a recepcio@centremedes.com
