Salutsport, entrenament personal, nutrició i fisioteràpia adaptada a cada etapa de la vida
El centre ha organitzat una jornada el 30 de gener per promoure els beneficis de l’exercici físic per a la gent gran i una altra, el 31 de gener, dedicada a l’entrenament durant l’embaràs totes dues estan obertes al públic
Fa tres anys que el Centre Salutsport va obrir les portes a Figueres amb un objectiu clar: oferir salut a través de l’exercici físic. No és un gimnàs convencional, sinó un espai pensat per adaptar-se a cada persona, a cada etapa i a cada moment vital. El centre posa a l’abast un ampli ventall de serveis perquè qualsevol persona, independentment de l’edat o el gènere, pugui millorar el seu benestar amb entrenaments personalitzats, fisioteràpia i nutrició.
Salutsport acompanya diversos col·lectius i ofereix propostes específiques, com entrenaments per a gent gran, programes per a joves esportistes, readaptació esportiva, rendiment esportiu, entrenament de persones amb patologies (ictus, obesitat, pacient oncològic, etc.), prescripció d’exercici físic orientat a la salut, entrenaments adaptats a l’embaràs i al postpart, nutrició per la salut hormonal femenina, fisioteràpia terapèutica i fisioteràpia esportiva. Tot perquè les persones guanyin qualitat de vida i benestar.
La seva metodologia es basa en el treball individualitzat i multidisciplinari. Ofereixen entrenaments personals i sessions en grups reduïts, amb un màxim de 4 persones, per garantir un seguiment proper i fer que l’exercici sigui segur, adaptat i motivador. Moure’s, remarquen, és guanyar qualitat de vida.
L’equip de Salutsport està format per vuit professionals graduats en esport i salut i col·legiats en les seves disciplines. Preparadors físics, readaptadors, fisioterapeutes i nutricionistes treballen de manera coordinada per oferir un tractament òptim i adaptat a cada cas, sigui amb finalitats esportives o terapèutiques.
Exercici físic i gent gran
El centre no entén el benestar només des de l’exercici físic, sinó també des de la informació rigorosa. Per això organitzen activitats obertes al públic per convertir-se en una font de divulgació de qualitat i confiança.
La pròxima jornada tindrà lloc el 30 de gener i estarà dedicada a l’exercici físic per a gent gran. L’objectiu és promoure l’exercici físic regular, treballar les capacitats físiques bàsiques i fomentar la socialització i el benestar emocional. Des del centre subratllen que l’exercici en aquesta etapa aporta beneficis com millorar la mobilitat, reduir el risc de caigudes, cuidar el cor, afavorir l’estat d’ànim, millorar el descans i ajudar a mantenir l’autonomia en les activitats quotidianes. Hi haurà dos torns a les 10h i a les 11h.
L’endemà, 31 de gener, se’n celebrarà una altra centrada en l’exercici físic i l’embaràs. S’hi abordaran qüestions com les adaptacions del cos durant la gestació, mites i estereotips, què diu la ciència sobre l’exercici físic en aquesta etapa, recomanacions generals, contraindicacions absolutes i relatives, i senyals d’alarma.
Ambdues estan obertes al públic amb inscripció prèvia al telèfon 660 525 899.
Exercici físic i embaràs
En el cas dels entrenaments durant l’embaràs es planifiquen perquè siguin totalment adaptats a cada cas. Treballen mobilitat i flexibilitat, coordinació i equilibri, i incorporen exercicis de potència, força i treball cardiovascular. A cada sessió fan mesures i valoracions a l’inici, durant i al final, per assegurar una evolució correcta i un seguiment acurat. Tot el que es practica, indiquen, està basat en l’evidència científica.
El centre defensa que l’exercici és una eina terapèutica per a tothom, també, per a persones amb obesitat, amb l’objectiu de millorar la funció metabòlica, recuperar energia i guanyar benestar, sempre des d’un treball segur i supervisat.
Per altra banda, el centre Salutsport té molt present també el rendiment esportiu, de fet la seva Àrea de Rendiment neix amb la voluntat d’acompanyar els esportistes en el seu procés de desenvolupament i millora. Des de les primeres etapes formatives, on centren més els seus esforços en els fonaments del moviment i habilitats motrius bàsiques per tal de construir un esportista amb una base sòlida per la seva evolució, fins al rendiment pur on l’objectiu és l’adaptació i optimització de les exigències competitives de l’esport i millors de les seves necessitats individuals. Tot això es fa des de la individualització de l’esportista durant la temporada i en períodes transitoris, basat sempre des de la salut de la persona i el rigor professional.
Per a més informació podeu trucar al 660 525 899 o visitar el centre al carrer Caserna, 11. A més si no us voleu perdre cap novetat podeu seguir-los al seu Instagram @centresalutsport.
- Un mort i una quinzena de ferits en en el xoc d'un Rodalies contra un mur de contenció a Gelida
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
- Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
- Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
- La genealogia ens ajuda a comprendre la nostra identitat, avui dia és complicat saber qui som
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués