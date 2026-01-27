Els paper dels hàbits en el desenvolupament de la cara en la infància i l’adolescència
Fomentar pràctiques saludables des de la infància pot contribuir a una major qualitat de vida
Cristina Talló
Les funcions orals que tenen lloc durant la infància i l’adolescència, quan hi ha creixement significatiu, influeixen en el desenvolupament de la nostra cara. Parlem de la respiració, masticació, deglució i la postura corporal, que exerceixen forces constants sobre els ossos del crani, i modelen la seva forma segons com aquestes funcions actuïn.
La respiració afecta directament en la postura de la boca. Quan la respiració és bucal, habitualment hi ha un creixement facial més vertical, que pot donar lloc a cares més allargades i estretes, així com amb una menor projecció de les mandíbules. En canvi, quan la respiració és nasal, amb la boca tancada i la llengua reposant contra el paladar, s’afavoreix un desenvolupament més equilibrat del rostre.
La masticació és un altre element clau. Els músculs mastegadors necessiten activitat per desenvolupar-se correctament. Les dietes modernes, sovint basades en aliments tous i processats, redueixen l’esforç de mastegar. Diverses investigacions han observat que una menor força masticatòria s’associa amb cares més llargues i amb una major incidència de problemes d’alineació dental per manca d’espai. A més, mastegar predominantment per un sol costat pot contribuir a l’aparició d’asimetries facials.
També la manera d’empassar té un paper important. En una deglució funcional, la llengua exerceix la força principal contra el paladar. Quan aquest patró es veu alterat i intervenen excessivament els llavis i les galtes o la llengua es projecta endavant, poden aparèixer alteracions en el creixement de les mandíbules, malposicions dentàries així com problemes respiratoris o auditius.
Per últim, la postura corporal, especialment la relació entre el cap, el coll i la columna vertebral, pot influir en la direcció del creixement facial. Una postura inadequada mantinguda en el temps s’ha relacionat amb dificultats respiratòries, problemes en el son com roncs o apnees i amb maloclusions dentals.
En conjunt, aquestes evidències suggereixen que els hàbits quotidians tenen un impacte real en el desenvolupament del rostre. Més enllà de l’aspecte estètic, fomentar pràctiques saludables des de la infància pot contribuir a una millor salut facial i a una major qualitat de vida a llarg termini.
La consulta de Cristina Talló Otrodòncia està situada al carrer de la Moreria, 4, 2n 2a de Figueres. També podeu trucar al 972 509 075 o visitar la seva web www.ctallo.com.
